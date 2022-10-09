烏東半夜遭飛彈攻擊！　札波羅熱住宅被「轟出大洞」至少17死

▲札波羅熱住宅被轟出大洞。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭東部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）9日半夜遭到俄軍砲彈攻擊，住宅區內的多棟建築被炸出大洞，目前已知造成至少17人死亡。

根據《美聯社》報導，札波羅熱市議會秘書庫爾特夫（Anatoliy Kurtev）表示，俄羅斯軍隊在9日半夜對當地發動攻勢，至少有5座私人房屋遭火箭砲摧毀，還有約40多間房屋受損，造成至少17人死亡。

Zaporizhzhia tonight. The Russians fired missiles at residential buildings. The number of victims remains unknown. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/m0SC0H4HPq — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) October 9, 2022

從推特曝光的畫面可以看到，在一片漆黑之下，多棟建築陷入火海，磚瓦殘骸掉落滿地，到處都冒出濃濃黑煙，還有一處連棟住宅直接被炸穿，出現一個巨大的空洞，許多居民拿著手電筒四處尋找傷者。

烏克蘭軍方中央司令部也在臉書證實攻擊，「一夜之間俄羅斯占領者諷刺地襲擊了居民建築和基礎設施。」儘管普丁已簽署法律讓通過「脫烏入俄」公投的札波羅熱併入俄國版圖，但事實上，這塊俄軍堅稱全面佔領的地區，有部分仍在烏克蘭軍隊的控制之下。

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