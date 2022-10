烏東半夜遭飛彈攻擊！　札波羅熱住宅被「轟出大洞」至少17死

▲札波羅熱住宅被轟出大洞。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭東部城市札波羅熱(Zaporizhzhia)9日半夜遭到俄軍砲彈攻擊,住宅區內的多棟建築被炸出大洞,目前已知造成至少17人死亡。

根據《美聯社》報導,札波羅熱市議會秘書庫爾特夫(Anatoliy Kurtev)表示,俄羅斯軍隊在9日半夜對當地發動攻勢,至少有5座私人房屋遭火箭砲摧毀,還有約40多間房屋受損,造成至少17人死亡。

Zaporizhzhia tonight. The Russians fired missiles at residential buildings. The number of victims remains unknown. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/m0SC0H4HPq