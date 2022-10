打火英雄凍未條！民眾目擊「脫衣舞孃」走下消防車　離譜影片曝光

▲有民眾目擊一名脫衣舞孃走下消防車。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國北加州有民眾目擊,一輛閃著警示燈的消防車臨停在路邊,當時以為是在執行勤務,結果下一秒居然有一名穿著比基尼、腳踩高跟鞋的火辣女子下車,直接走進前方一間脫衣舞孃俱樂部裡,讓民眾當場傻眼,而這段影片在網路上曝光後也引發軒然大波。

EXCLUSIVE:

Person posts this stunning video on social media. @SJFD:

“The Department has become aware of a concerning video posted on social media. An investigation will be initiated to determine facts surrounding the video.” pic.twitter.com/tSmUC8Q2VY