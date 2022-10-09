打火英雄凍未條！民眾目擊「脫衣舞孃」走下消防車　離譜影片曝光

▲有民眾目擊一名脫衣舞孃走下消防車。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國北加州有民眾目擊，一輛閃著警示燈的消防車臨停在路邊，當時以為是在執行勤務，結果下一秒居然有一名穿著比基尼、腳踩高跟鞋的火辣女子下車，直接走進前方一間脫衣舞孃俱樂部裡，讓民眾當場傻眼，而這段影片在網路上曝光後也引發軒然大波。

EXCLUSIVE:

Person posts this stunning video on social media. @SJFD:

“The Department has become aware of a concerning video posted on social media. An investigation will be initiated to determine facts surrounding the video.” pic.twitter.com/tSmUC8Q2VY — Damian Trujillo (@newsdamian) October 7, 2022

根據《福斯新聞》報導，加州聖荷西（San Jose）消防部門一輛消防車6日晚間停靠在路邊，同時閃著警示燈，路過民眾以為是在執行勤務，就拿起手機開始錄影，沒想到下一秒居然有一名穿著比基尼的火辣女郎下車，她腳踩著高跟鞋一臉輕鬆地走入當地知名脫衣舞孃俱樂部「粉紅貴賓狗」（Pink Poodle）。

這一幕讓目擊民眾看傻眼，而影片在網路上曝光後引發軒然大波，網友也留言表示，「只有在聖荷西可以看到脫衣舞孃走下消防車。」

當地消防局長薩皮恩（Robert Sapien, Jr.）表示，若發現任何隊員不當行為，將會採取適當措施；當地市長利卡多（Sam Liccardo）則說，「必須有人得到懲罰。」

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