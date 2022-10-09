遭白化雨傘節咬傷險沒命！消防員申請慰問金遭拒...提告也吞敗

▲台中王姓消防員遭白化雨傘節咬傷，申請慰問金遭拒。（圖／ETtoday資料照）

記者黃資真／台中報導

台中一名51歲王姓消防隊員備勤時，不慎遭白化雨傘節咬傷一度病危，向消防署申請慰問金40萬元。卻遭到2度駁回，憤而提起訴訟。台中法院認為，當時王男拿蛇拍照才被咬傷，不屬於執行職務所必須，判決王男敗訴。

判決指出，王男於2018年10月11日備勤時，遭白化雨傘節咬傷，2020年3月危勞降齡自願退休生效，同年7月王男向消防署申請40萬元慰問金，卻2度被駁回，決定上法院討公道。

審理時王男表示，當時他在備勤狀態時，替蛇桶保養維護，並利用機會對替代役男實施蛇類習性之教育，均屬職務行為，卻遭白蛇咬傷，導致生命一度垂危，雖救回一條命，一輩子卻得深陷多發性神經病變、四肢末端神經異痛症等病痛之中，明顯符合核給慰問金規定。

消防署反駁稱，當天王男請一旁江姓替代役拿出蛇桶清洗後，便將白蛇放在自己手上爬行，又因白蛇相當罕見、機會難得，請替代役幫忙拍照，卻被咬傷右手虎口。

消防署指控，王男之所以會受傷，是因他自己將白蛇自蛇桶夾出，徒手把玩後還要求拍照所致。且當日王男是備勤勤務，清洗蛇桶非其勤務範圍，在無上級指示下，藉詞要求替代役洗捕蛇桶，並非執行職務之行為，又徒手抓蛇拍照，難認屬辦公時間內所需的必要行為，請求駁回。

法官認為，清洗蛇桶可認為是執行職務，但明知白蛇仍活著，有活動力具攻擊性，卻放在手上拍照遭咬傷，屬自招風險之行為，非原本工作職務所包含之風險，應不在慰問金給付之範圍，判決王男敗訴。