男遭貨櫃車輾斃！路人急奔輪前「伸手一撈」扒走錢包　他淪無名屍

▲曼哈頓有人搶劫車禍死者的皮夾。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導

紐約市曼哈頓發生駭人案件，一名50多歲男性過馬路時，不慎遭貨櫃車捲入輪下輾斃，一名路人急忙衝上前去，但並非試圖救援，而是伸手一撈、把死者口袋裡的皮夾扒走。消息人士透露，由於受害者的皮夾不見，警方無法確認身分，更難以通知親人前來認屍。

《紐約郵報》報導，一位市民6日上午在車禍現場行竊，竟還有人起鬨助陣，但也有熱心民眾立即報警。不幸的是，截至8日為止，警方尚未逮捕這名竊賊，也未對肇事駕駛提出指控。

此影片一出，讓許多紐約市民驚恐萬分。83歲的凱恩菲爾德（Elma Kanefield）說，「都沒人來阻止嗎？這更令人不安。」51歲居民尼夫斯（Marco Nieves）坦言說不出話來，「看到某人死在聯結車底下，然後有人這麼做？太可怕了。」

紐約市近期發生一系列備受關切的犯罪事件，包括刺殺案件及地下鐵辣椒水攻擊事件。紐約警察局局長絲薇爾（Keechant Sewell）7日表示，重大竊盜案在該市重罪案例中占比高達40%。另據最新數據，與2021年同期相比，紐約市9月盜竊、重大盜竊及汽車盜竊案的數量成長20%以上。