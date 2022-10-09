蘭嶼百人大亂鬥！在地人討公道暴打遊客　警帶回6人將擴大偵辦





▲遊客大鬧蘭嶼，當地人衝民宿討公道。（圖／民眾提供）

記者楊漢聲、陳韻如／蘭嶼報導

蘭嶼8日晚間發生一起離譜案件！一對夫妻因在環島公路上與遊客發生行車糾紛，沒想到遊客竟持刀上前，先是將先生推倒後，還動手巴頭。消息事後傳遍蘭嶼各村部落，近百名年輕族人氣不過決定替親友討公道，並在一處民宅內找到該遊客，還將遊客痛打一頓。警方獲報到場，將6名動手的在地居民拘提到案，全案將持續蒐集違法事證後擴大偵辦。

這起案件發生在8日晚間，一對夫妻下午在環島公路上與遊客發生行車糾紛，遊客因不滿被按喇叭，竟持刀上前理論，先是推倒先生後再動手巴頭，甚至嗆聲，「叫你們蘭嶼的年輕人都出來啊！」氣得夫妻檔立刻報警，但遊客早已離去。

▲▼蘭嶼百人大亂鬥，警方帶回6人調查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消息事後在蘭嶼各村部落傳開，在地年輕人不滿自己人被欺負，因此聚集了近百人決定討回公道，開始在島上一間一間尋找該名遊客，最後在一間燒烤店前找到人，並與該遊客的同型有人爆發激烈衝突，進而引發鬥毆，造成其中一名黃姓遊客受傷，另名女遊客受到驚嚇。

警方接獲通報後趕抵現場，但已無打架情事，而針對此案，台東警分局已與警察局刑事警察大隊組成專案小組調查，並漏夜派遣共計20名刑事與制服警察搭乘海巡警艇前往蘭嶼偵辦此案，並請台東地檢署檢察官指揮偵辦，目前已鎖定6名在場實施暴力犯罪身分，由檢察官簽發拘票拘提到案，並持續蒐集違法事證後擴大偵辦。