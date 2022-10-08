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打高端赴日本旅遊有解！　「符合2大條件」省3500免PCR

▲▼日本橫濱中華街人潮仍是不減。（圖／路透）

▲日本11日將開放海外旅客個人自由行，並重啟入境免簽證。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日本11日將開放海外旅客個人自由行，只要打滿3劑日本認可的疫苗即可入境，但由於高端未被列入，引發許多民眾困擾。近日，有網友打電話到日本台灣交流協會詢問，確認只要「4劑內有3劑符合日本規定」就能入境日本，同時省下3500元的PCR費用。

一名網友在PTT發文表示，他依序接種了AZ、AZ、高端疫苗，最近得知日本開放國境，打算赴日旅遊。不過，依照現行規定，若未打滿3劑日本政府認可的疫苗，就必須另外花費3500元做PCR。為此，他實際打電話到日台交流協會詢問，總算在歷經無限轉接後得到答案。

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原PO說，對方先排除了不足3劑的情況，也就是說如果未打滿3劑，無論什麼廠牌，入境都必須乖乖做PCR，但如果前3劑只有任一劑不符規定（例如高端），那第四劑只要打符合日本規定的疫苗即可。換句話說，4劑內必須有3劑符合規定才能入境，若是施打2劑以上就不適用這個補救辦法，畢竟目前一般人最多只能打到4劑。

原PO指出，對方還有特別提醒，填寫MYSOS內的疫苗資訊時，不要填不被認可的疫苗，只要填3個符合規定的疫苗廠牌，不論施打先後順序，「本篇至少跟官方機構確認過了，也讓和我有相同疑慮的人安心一點，不用擔心到底要不要做PCR，或擔心驗出來是陽性，要煩惱的就是趕快去預約第四劑」。

▲▼新冠疫苗第21期於年後全面施打，台北市政府於義信里區民活動中心開設疫苗施打站，提供平台預約民眾高端疫苗第一、二劑以及追加劑施打服務，隨到隨打亦可接受。（圖／記者湯興漢攝）

▲如果已打滿3劑，且只打過1劑高端，可透過施打第四劑補上日本認可的疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

許多網友看完紛紛留言，「結論就是只打一劑高還有救」、「反正就是任選3劑，有符合的就好」、「恭喜解套」、「感謝資訊，貼給可能需要的朋友了」、「確診三個月內不能打疫苗，這波一堆人中，真的要出去也是明年了，說不定到時全面開放也不用補」。

其中，也有人無奈表示，「自己2劑高端應該是沒搞頭了」、「二高或三高目前無解，就是自費PCR吧，或等到完全不看」、「我超慘，被家人逼著打了兩劑，不知道3500要付幾次...」

對此，指揮中心指揮官王必勝5日表示，會跟日本政府做各種管道交涉跟建議，希望對方採納高端疫苗，另外日本這次新增的疫苗都是世界衛生組織（WHO）承認的疫苗，將請高端公司再去跟WHO確認團結試驗的進度，並請他們盡快回覆，指揮中心會去做相關處理。

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