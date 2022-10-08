莫德納次世代疫苗來了！彰化縣開放預約　符合「1資格」即可施打

▲今日下午5點起，彰化縣開放莫德納次世代雙價疫苗線上預約。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局表示，今(8)日下午5點起，開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統莫德納次世代雙價疫苗線上預約，並提醒與最後一劑基礎劑或前一劑至少需間隔12周，不方便線上預約，合約醫院同樣提供電話預約服務。

衛生局指出，莫德納次世代雙價疫苗目前已開放之第一階段及第二階段，對象接種包含 50歲以上成人、18歲以上免疫不全及免疫力低下對象、第一類醫事人員、機構住民及社福照顧系統之工作人員、機場港埠、居家檢疫及航空機組員和船員相關工作人員和18歲以上因外交、公務、洽商等工作需出國者。

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衛生局進一步指出，自10月11日起開放18至49歲民眾接種，莫德納次世代雙價疫苗僅適用追加劑接種，間隔與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週（84天）。符合接種間隔尚未接種者，請儘速接種，以降低感染後重症的風險。

▲今日下午5點起，彰化縣開放莫德納次世代雙價疫苗線上預約。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局提醒民眾，符合接種資格及接種間隔後即可開始預約，請民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打，若不符合者無法提供接種服務。

衛生局強調，彰化縣自今日下午5點起，開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統進行莫德納次世代雙價疫苗線上預約，歡迎多加使用，若不方便使用線上預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務，共同守護民眾健康。 (預約網址：https://wbma1.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve.aspx )