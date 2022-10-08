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前警察血腥屠殺過程曝！刀殺23童後平靜離開　佛寺全氣炸不願火化

▲▼泰國前警察血洗托兒所，造成38死10傷。（圖／路透）

▲泰國前警察血洗托兒所，造成38死10傷，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國6日爆發殘忍槍擊案，前警察潘亞（Panya Kamrab）闖入一家托兒所後，持刀槍殺害了園內師生，造成38死10傷。外媒最近還原了潘亞當天犯案的血腥過程，還有目擊者指出，潘亞行兇後，一臉平靜、就像散步一樣走出了托兒所，絲毫沒有悔意。泰國記者透露，當地沒有任何一間寺廟願意火化這名兇手的屍體。

綜合外媒報導，泰國警方最近還原了潘亞6日殘忍殺害托兒所24名兒童與13名教師的血腥過程，「34歲的潘亞今年年初因持有冰毒被警方開除，他在6日上午出庭接受審訊，然後來到托兒所接小孩，豈料卻未見到兒子的身影，在緊張與壓力夾雜的情況下，潘亞便開始了瘋狂的殺戮」。

▲▼泰國前警察血洗托兒所，造成38死10傷。（圖／路透）

潘亞掏出一把獵槍、手槍和切肉刀，對多名托兒所教師開槍，其中還包括一名懷孕8個月的老師。隨後，潘亞強行闖入一個裝飾著動物和卡通圖片的房間，將午睡中的孩童們一一殺死。在攻擊托兒所後，潘亞跳上他的白色麵包車，逃到附近街道，並對著旁觀者開槍，甚至還試圖輾過驚慌失措的行人們。

回到家後的潘亞，一把火燒掉了他的白色麵包車，並在殺死妻兒後飲彈自盡。警方接獲托兒所發生命案的投報後，立刻趕赴現場，卻只見數十具血淋淋的遺體散落在托兒所的地面，場面慘不忍睹。警方指出，這起槍擊案已造成38人死亡，其中有24人為兒童，而最小的死者只有2歲。這是泰國史上規模最大的屠殺。

▲▼泰國前警察血洗托兒所，造成38死10傷。（圖／路透）

托兒所倖存的所長透露，潘亞當時拿槍指著她的頭，「我親眼見到他把子彈放進去，於是我立刻打電話給老師們，並爬上牆尋求幫助。我看到他用刀砍孩子，我當時不知道他會殺了這些孩子，我以為他很快就會離開」。

另一名目擊者Kittisak Polprakan則表示，潘亞血洗托兒所後，非常平靜地走出托兒所，「就像平常在散步一樣，他看起來毫無悔意」。泰國獨立記者索拉宇（Sorayuth Suthassanachinda）透露，目前這名殺害了37人的兇手，屍體被放在了一輛救護車裡，因為沒有任何佛教寺廟願意火化他的屍體。

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