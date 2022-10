印度公車「火燒車」12死！撞油罐車後爆炸　大火竄天只剩車架

▲公車被燒到只剩車架,該起事故至少造成12人死亡。(圖/推特/@vikrant_sakaal)



記者王佩翊/編譯

印度馬哈拉施特拉邦納希克市發生一起公車火燒車意外,造成至少12人死亡、30多人受傷,其中2人傷勢嚴重。目前警方仍在調查事故原因,不過根據當地媒體報導,這輛公車疑似是在撞上另外一輛油罐車後起火,從現場影片可以看到,公車車體被巨大火球吞沒,十分驚人。

根據《路透社》報導,位於孟買北部約190公里的納希克市8日發生一起公車起火事故。該輛載有數十名乘客的公車疑似撞上一輛柴油罐車,隨後起火。該起事故一共造成至少12人死亡、30多人受傷。多位目擊民眾將公車起火過程拍下,並上傳至推特,隨即引發關注。

#BusFire #BREAKING #Emergency At least 11 dead,38 injured in passenger bus fire in #Nashik Around 5 am on Saturday, a passenger bus was plying on #Aurangabad Road. The bus suddenly lost control and hit another goods vehicle.After that the passenger bus caught fire. #kaustuva pic.twitter.com/EEsGBxiz9L

從影片中可以看到,巨大的火勢直接吞沒車體,而濃濃黑煙則是直竄天際。當地消防局隨即出動多輛消防車,投入滅火作業,然而最後車體仍燒到只剩車架。

印度總理莫迪在推特上表示,「納希克的公車悲劇讓我感到痛苦,我的心與那些在這場災難中失去親人的人同在。」而他同時也承諾,將會提供每位罹難者20萬盧比(約新台幣7.6萬元)的撫恤金,而傷者每人也能獲得5萬(約新台幣1.9萬元)盧比。

馬哈拉施特拉邦首長辛德((Eknath Shinde)則宣布,將提供罹難者家屬50萬盧比(約新台幣19萬元)的撫恤金,並將完全負擔所有傷者的治療費用。

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of the deceased due to the bus fire in Nashik. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi