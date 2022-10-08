陰莖增粗不成「險斷根」！他拿金屬環套GG長達4個月　腫到快炸裂

▲消防人員試圖將金屬環切斷。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子因為不滿自己的生殖器大小，竟異想天開地找來一個金屬環套在生殖器上，希望藉此讓下體變得粗壯，甚至維持了4個多月，最終陰莖因為受到壓迫，不斷腫脹疼痛，他才連忙去就醫。然而到院後醫生卻也無能為力，只能請來消防隊員協助，而在歷經1小時的救援後，消防隊員才終於取下金屬環，男子也免於「斷根」的命運。

根據《都市日報》報導，泰國一名年輕男子因為想讓自己的陰莖變粗大，因此找來一個金屬環套在自己的生殖器上，然而在戴了整整4個月後，他的陰莖非但沒有因此「長大」，反而因為血液不流通，導致他疼痛難耐。該名男子痛到無法忍耐，只好前往醫院尋求醫師協助。

男子就醫後，醫師卻無奈表示，金屬環已經卡得太緊，院方無法取下，只能代為尋求消防隊的幫助。大批消防隊員到場後，拿出電動工具試圖截斷卡在男子陰莖上的金屬環，過程中也不斷使用針筒滴入液體降溫、潤滑。

▲消防隊員耗費1個小時才成功取下金屬環。（圖／推特）



所幸在經過1個小時的奮戰後，消防隊員終於成功切斷金屬環，救回男子的生殖器。而過程中，為了避免電動工具割傷男子，消防隊員也不敢大意。

醫師表示，幸好金屬環的截斷作業很及時，要是再晚一點，恐怕就會導致患部感染，甚至要「斷根」。而男子的發炎症狀則是因為金屬環長期阻礙血液流通，使得陰莖發炎。

印尼日前才有一名38歲男子因陰莖嚴重疼痛及腫脹就醫。他坦承是「和朋友做實驗」時，被號稱可以讓男性更持久的金屬陰莖環卡住，已經持續10個小時。據悉，他起初還能輕易將陰莖環套上或拔下，未料後來突然卡住，開始感到疼痛。而醫師最後也只好出動電動研磨器破壞金屬環。

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