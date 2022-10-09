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需要人陪！這3星座「最怕孤單寂寞冷」　雙魚一個人超沒安全感

▲▼孤單,失戀,自殺,跳樓,憂鬱,分手,頂樓,單身。（圖／翻攝自pixabay）

▲你也是獨自一人就慌到不行的星座嗎？（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

你害怕孤單嗎？有些人享受與自己獨處的時光，但相反的，有些人只要獨自一人，不安全感就會湧現，覺得每過一分鐘就像過了一年，此時想要獲得他人的關心，需要熱鬧、需要朋友。塔羅牌老師艾菲爾分享「3個不甘寂寞」的星座，其中雙魚座、天秤座、雙子座上榜，討厭一個人的你也中了嗎。

需要人陪、耐不住寂寞的3個星座：

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1.雙魚座：一個人時沒安全感

雙魚座給人一種不食人間煙火的夢幻感，就像飄在雲端般遙不可及，可說是最接近神的星座。但本身仍有著脆弱的靈魂，渴望溫暖的擁抱卻又害怕受傷害，對於感情總是存在著太多期待與投射，無論是親情、友情或愛情，一旦事情不如自己預期的方向發展，獨自一人時那股不安全感就會冒出來，時間久了沒人能符合你的期待，也就越來越寂寞。

2.天秤座：想被關心想被保護

天秤座有著八面玲瓏的社交手腕，萬事以和為貴的個性總能在社交場合中穿梭自如，表面上對每個人都能有說有笑、貼心地噓寒問暖，事實上希望他人對自己也能付出同等關心，而非獨自地當爛好人，卻壓抑著不說出口。久而久之，大家就會一味接收你的好意，以為你一個人也過得很好，而忘記去關心你、保護你。

3.雙子座：喜歡熱鬧需要朋友

越是為別人帶來歡笑的人，越會在夜深人靜時感到寂寞。雙子座看似機智、活潑而健談的個性，其實都是在與人應對時的防備機制，你認為社交場合就該熱熱鬧鬧，而你就是負責炒熱氣氛的那個人，這一切都是用來掩飾內心寂寞的煙霧彈。你討厭獨處、希望有人陪伴，有心事無處能訴說，期待有人能主動對你伸出援手，但要記得只有自己先開口，別人才知道你在想什麼。

背影殺手、淑女、長髮美女、閨蜜、手帕之交（圖／記者黃克翔攝）

▲你也是超需要朋友，討厭獨處的人嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

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