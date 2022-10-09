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嘴角失守！4星座10月發了　正偏財都來

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲財源滾滾來。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

嘴角失守！塔羅牌老師艾菲爾表示，突破困境！10月天秤座、雙魚座、獅子座和巨蟹座「財運翻倍」。

第四名：巨蟹座

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精彩10月，巨蟹有大吉星「木星」在事業宮照拂，使你在事業上順風順水，就算遇到任何難題，都能迅速化解。順利的事業也讓你財運興旺，因為你認真負責的工作態度，做起事來也效率滿滿，自然贏得貴人的賞識與認同。

在如此好運的時刻，就是你發大財的最佳時機，請你一定要把握此機會來提升自己的能力，若將來有考慮跳槽也能順利轉職。

第三名：獅子座

精彩10月，「水星」、「冥王星」、「土星」都會陸續恢復順行，獅子在事業上進展飛快，不管做什麼都能成功，簡直如有神助了。此時就是你財運轉旺的關鍵點，不管是投資獲利還是額外的紅利獎金，這全都有可能降臨在你身上！

你開始感到錢財不斷湧進，財運也明顯迅速提升了起來，各種賺錢機會降臨，讓身邊的同事、朋友皆羨慕不已。這個10月就是你財運爆棚的開始，請你千萬別錯過。

第二名：雙魚座

精彩10月，雙魚有「木星」在財帛宮閃耀，財運因此大好，各種偏財、正財運紛紛降臨。這段期間，就算財務上碰到了困難、麻煩，也能有貴人迅速出現，讓你順利趨吉避凶。

也提醒雙魚可以多與客戶、領導、同事等互動，你很可能藉此獲得發財機會，特別是加薪、獎金方面絕對讓你滿意，讓你從現在到年底都好過了起來。而若有兼職做點小生意者，你的業績也能開出亮眼成績。

第一名：天秤座

精彩10月，天秤座有吉星「金星」在命宮閃耀，為你帶來爆棚的正財與偏財運，收入上漲！看著錢財不斷進帳，讓你不斷嘴角失守，喜悅是藏也藏不住，請你一定要好好把握。

特別是創業的天秤，你的業務、訂單大暴增，找上你的都是有名的廠商與客戶，且你們合作的過程也非常順利，讓你收入滿滿、業績大紅。另外，旺盛的財運也帶動你的好運氣，你大有升官加薪、抽紅利、獎金的機會，可說是正財、偏財都不放過。

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