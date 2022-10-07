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年底前「5星座」鹹魚大翻身！專家：財富、愛情雙雙降臨

5星座首波感應各種好運回歸的能量。（示意圖／PIXABAY）

▲5星座首波感應各種好運回歸的能量。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

水星在上個周末順行，9日冥王星也順行回歸，加上23日土星接續順行，年底前木星與海王星也逐漸回歸，天上星象的能量回歸每顆星體的特質。塔羅牌老師艾菲爾表示，年底前，因應順行行星與即將到來的10月25日天蠍座新月日食，有幾個星座會是首波感應到各種好運回歸的能量。

第五名　摩羯座

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年底前，順行冥王星在摩羯座的命宮。前段時期或許你的生活一片低迷，而冥王星轉化的能量將會為你未來的日子帶來好氣象，加上土星也在你的財帛宮位順行，總是為錢財而提心弔膽的生活就要遠離，你的生活在各方面即將迎來順利。

財運方面，很有機會碰上發放業績獎金、分潤抽佣、或是遇上高薪挖角的天大好事。在這一兩年你經手的項目、投資已久的標的、業績獎金、版權稅金都會有收入進你口袋，特別是自行創業的人，你會感覺帳戶有大幅度的進帳。

工作人際方面，你可以多參與社交聚會，有可能出現賞識你的貴人、或是觸及更多潛在客戶，與合作夥伴的想法在這段期間特別的不謀而合，想要推進的項目與進度都無需多費唇舌討論，因此有不少工作項目的進度大幅向前，讓你省下不少時間忙裡偷閒，年底前可以多約工作上的合作對象或舊識聚會，有機會收穫好消息。

第四名　水瓶座

年底前，順行的土星與冥王星分別在水瓶座的命宮與人際宮位，這意味著過去幾個月以來的與人交往以及生活中的各種不順心即將遠離。在事業人際方面，你與工作事業方面的人脈，將會有良好平穩的互動，正在推行的項目或是創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持、需要的資源也能透過人脈送到你手上。而你需要做的是讓其他有能力的人看見你的才華，以及與你合作的可能性。

關係方面，無論是在職場餐敘或是親友、家人相聚的場合中，你都是大家矚目的焦點，舉手投足之間有著不同以往的魅力。另一半會開始用不一樣的角度來看你，兩人世界多了許多新鮮的體驗。單身的你也容易在聚會中結識異性，即使沒有馬上在現場遇見良緣，也會因此種下相遇的種子。

第三名　金牛座

年底前，有一波新月日食的能量進駐金牛座的關係宮位。在關係方面，也許在過去的時間裡，如果你感到關係停滯卡關、剪不斷理還亂，如今，新月日食能量鬆開了這團緊揪的線頭，讓有伴的你，從原來口角冷戰、甚至互不聯絡的情況裡，讓對方主動聯繫希望能重修舊好，或是對你使命必達，只為討你歡心。在曖昧中的你，有機會確認對方的心意，順利交往。單身的你，也許是從前有話聊的舊識、職場上來往的夥伴，將對你展開攻勢，如果有異性對你提出約會邀請，可別因為害羞而拒絕，一段美好良緣很可能就此展開。

工作方面，順行冥王星在你的事業宮位，為你帶來行動力與運籌帷幄的好運氣，你將得到上級領導的賞識，得以在工作職場上呼風喚雨，並且擁有高度支持的資源、贏得眾人矚目、籌備已久的專案項目，不妨多與身邊的同事一起用中餐或下午茶，說不定可以獲得更多支持的力量。

第二名　天秤座

年底前，太陽與金星進駐天秤座的命宮，在職場人際方面，你開始感到身體裡有種源源不絕的活力，加上人緣會變得出奇的好，就連貴人也是一籮筐的隨侍在側，為你提供所需要的資源。任何事項在與人溝通上暢通無阻、容易與他人心有靈犀。工作方面的靈感與想法大爆發，工作起來不但順心沒有阻礙，同事和領導也來助力，平時扯後腿的小人也躲得遠遠的，一切都照著你希望的進度前進，成果可期。

健康方面，長期身體上的小病痛有機會因為某些契機，你找到能對症下藥的醫生替你找出病因、或是你開始注重營養攝取或是鍛鍊身體的方法，身體擺脫掉沉重的感覺、睡眠品質也出奇的好，健康的身心狀態為你吸引來好運。

第一名　天蠍座

年底前，新月日食的能量對天蠍座將起到深遠的影響，加上金星同時也進入命宮，在工作方面，你的執行力變得極有效率，任何棘手的工作項目交到你手上，都能快速的完成並且在細節之處無可挑惕，得以被上級看見，順利升官加薪。如果你近期內有計劃轉職，大有可能轉調到你心儀的單位、或跳槽到能讓你大展身手、待你條件優渥的公司。

人際關係方面，揮別前陣子的低迷運勢，你變得特別迷人，就連愛情運都像倒吃甘蔗一般順利。有伴的你，你的原有關係中迎來全新的愛情能量，另一半對你特別呵護備至，趁此時期推進彼此的關係大有益處。單身的你，約會的對象對你的追求更加積極，從前的舊識、工作上的同事也對你表達愛慕之意，頓時間，你就像女王一般被愛情滋潤著。這段期間，多發揮你洞察人心的能力，並且做你自己就好，懂得你的人會自然地被吸引到你身邊。

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