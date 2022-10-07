水逆期＝復合高峰期！年底前「最有可能復合星座組合」TOP3

▲水逆期是情侶復合的高峰期，來看看自己有沒有機會跟前任復合！（示意圖／免費圖庫xframe）



生活中心／綜合報導

分手後總是忘不掉前任嗎？常常在想還有機會跟前任復合嗎？今年第三次水逆即將來襲，而水逆也是情侶復合的高峰期，因此《科技紫微網》整理出年底前「最有可能復合3組星座」，快來看看自己跟前任有沒有上榜！

雙子座VS處女座

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這組星座都是屬於不回頭的星座，一轉身就是一輩子，所以要復合還真的不容易，但是受到水逆的影響，加上有再次見面的機緣，兩人相見之後，會覺得對方好像哪裡不一樣了，會有想重新認識對方的想法，也會發現彼此都成熟不少，是很有可能復合的一個組合星座。

雙魚座VS巨蟹座

這組星座如果是剛分手，或是處於冷戰的狀態，其實內心根本放不下彼此，時常想聯絡對方，但又怕對方的態度會很冷淡，只好自己在內心偷偷想念，在水逆期間若是主動聯絡對方，你會發現其實對方跟你一樣，也很想念過去的回憶跟感情，這時候兩人就很有可能復合。

獅子座VS天秤座

這組星座一個愛面子、一個愛擺架子，所以明明都有復合的想法，卻沒有人肯先退一步，導致可能莫名其妙結束這段感情，不過受到水逆影響，他們很容易睹物思人，然後開始想念對方的好，如果有機會再次聯絡，兩人很可能會一起審視過去的這段感情，並且重新再給彼此一個機會，再試一次看看！

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