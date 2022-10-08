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社會 社會焦點 保障人權

歡慶台灣女孩日7周年　4百人路跑...30身視障者展現不服輸女力

▲▼台中市政府慶祝台灣女孩日7周年，下午舉辦公益路跑，吸引400人參加，全程3公里，其中還有30名身障視障參與，充份展現女力。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼台中市政府慶祝台灣女孩日7周年，下午舉辦公益路跑，吸引400人參加，全程3公里，其中還有30名身障視障參與，充份展現女力。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為重視女權，推動性別平等，2015年成立亞洲唯一的台中女兒館，今年在7周年前夕，社會局在台中火車站前舉辦公益路跑活動，盡管烈日當空，豔陽高照，仍吸引400名女孩參賽，其中還有30名身障、視障者參與，由40名志工伴跑，全程3公里，女孩們展現十足活力和自信，充份跑出台中市的女性力量。

▲▼台中市政府慶祝台灣女孩日7周年，下午舉辦公益路跑，吸引400人參加，全程3公里，其中還有30名身障視障參與，充份展現女力。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

社會局副局長陳仲良表示，市政府7年前成立亞洲唯一的「台中女兒館」，透過各項培力課程和活動，落實「重視女孩、投資女孩」，營造支持女孩環境，今年在10月11日台灣女孩日前夕，舉辦「女性公益伴跑活動」，以運動推廣性別平權，消除性別落差，更鼓勵女孩陪伴身障、視障朋友完成路跑，落實女孩「活力、自信、勇氣、責任、知識」五大特質，同時打造台中市為性別及身障友善城市。

▲▼台中市政府慶祝台灣女孩日7周年，下午舉辦公益路跑，吸引400人參加，全程3公里，其中還有30名身障視障參與，充份展現女力。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

台中女兒館在7月至9月期間，與台中馬拉松扶輪社、中華視障路跑運動協會台中團，共同安排6堂前導課程，建立年輕女孩運動自信，訓練如何與視障盲友伴跑。

▲▼台中市政府慶祝台灣女孩日7周年，下午舉辦公益路跑，吸引400人參加，全程3公里，其中還有30名身障視障參與，充份展現女力。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

明道中學高中部1名2年級女孩小雨分享，她的志願是治療及復健相關科系，所以報名伴跑課程，實際體驗如何陪伴身障朋友路跑，雖然過程深感艱辛，但更堅定未來的職涯方向，期許自己日後能幫助更多身心障礙的朋友。

▲▼台中市政府慶祝台灣女孩日7周年，下午舉辦公益路跑，吸引400人參加，全程3公里，其中還有30名身障視障參與，充份展現女力。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

火車站前廣場除了路跑之外，還設置互動闖關遊戲、精美打卡區，40名女性創業者也在場設攤，販售專屬商品，台中女兒館未來會持續針對15至23歲青少女，經過培訓和圓夢，打造女孩豐富精彩生活。

▲▼台中市政府慶祝台灣女孩日7周年，下午舉辦公益路跑，吸引400人參加，全程3公里，其中還有30名身障視障參與，充份展現女力。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼台中市政府慶祝台灣女孩日7周年，下午舉辦公益路跑，吸引400人參加，全程3公里，其中還有30名身障視障參與，充份展現女力。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼台中市政府慶祝台灣女孩日7周年，下午舉辦公益路跑，吸引400人參加，全程3公里，其中還有30名身障視障參與，充份展現女力。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

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