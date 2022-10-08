北市選舉砲火猛烈！陳時中坦言對部分抹黑心痛　「我不打負面選戰」

▲陳時中出席基督徒後援會成立大會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長參選人陳時中8日參加基督徒後援會成立大會，最近北市首長選戰口水不斷，對此，陳時中致詞時坦言，台北市長選戰正在走向負面選舉，看了很心痛，大家都在互罵，「好像社會沒有一個好人，不可能嘛！因此我不打負面選舉，我要用正面的態度，不口出惡言。」

陳時中8日參加基督徒後援會成立大會，支持者反應相當熱絡，陳時中更被教友們團團圍住、要求合照，幾位牧師上台致詞時，更將炮火對準柯市府。

現任陳時中基督徒後援會副會長的黃政道就批評，自己擔任柯文哲市政顧問七年多來，實在是丟臉又想哭，一個主官做得零零落落，動不動就叫人去X，「誠心跟大家推薦阿中部長，成熟穩重不會跟人生氣。」

陳時中致詞時則表示，自己參選台北市長，有很多批評指教，這都很好，但也有一些抹黑，有時候讓他有一些心痛，現在應該要擺正心態，為市民服務才是正道，台北市長選戰正在走向負面選舉，看了很心痛。

陳時中強調，民主的政治不是突然掉下來，是很多人打拼來的，一直用負面選舉，這個國家要怎麼好？今天大家都在互罵，「好像社會沒有一個好人，不可能嘛！因此我不打負面選舉，我要用正面的態度，不口出惡言。」

最近抗中保台成為熱議話題，陳時中表示，看到台灣、台北對自由民主的堅持，台灣才會越來越安全，自己不認為抗共保台是口號還是吃符水，應該要大聲的說出來，不是政治人物才要，全民都要站出來，我除了要當台北市長、更是要當領導羊，要讓世界看到自由民主的可貴。