柯文哲稱台灣根本沒有戰爭準備　「講抗中保台就想到義和團」

▲柯文哲8日出席「爆破財政黑幕-民眾黨理財教育親子日」。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

知名電動車商特斯拉執行長馬斯克在接受訪問談及台海議題時，提議把台灣變成中國大陸的一個特別行政區，此言一出，引起朝野政治人物反彈、撻伐，台北市長參選人陳時中上午受訪則說要再討論，對此，台北市長柯文哲8日表示，每次講到抗共保台，他就想到神功護體、刀槍不入的義和團，「欸，拜託要做點事好不好！」

針對馬斯克提出說要把台灣納入中國行政區，柯文哲回應，早上就講過了，他講他的我做我的。

對於媒體追問，陳時中早上認為還要再討論馬斯克的說法，柯文哲則情緒激動強調，「最生氣就是這點！」他表示，每次講到抗中保台，他就想到神功護體、刀槍不入，扶清滅洋的義和團，「欸，拜託要做點事好不好！」

柯文哲反問，這次萬安演習全台灣有沒有真的照做？最近萬安演習結束，自己在做內部檢討發現，台灣根本沒有戰爭的準備，「我們要對中共強硬也可以，拜託要做好準備好不好。」

對於馬斯克說法，陳時中上午回應，馬斯克當然是一個成功的企業家，有他一定的想法，「兩岸這樣錯綜複雜的關係，還需要進一步做討論」。但這樣的回應相較於黨內其他人士的高聲譴責，則顯得過於「溫和」。

也許是察覺到這樣的說法不夠強硬，陳時中趕到下一個行程時，則改以較強硬的言論回擊，強調馬斯克這樣是矮化台灣、對台灣的安全會造成影響，「我想他這樣講是非常不智，而且我們要嚴正的抗議。香港的事情殷鑑不遠，我們要積極保衛台灣，矮化台灣的言論我們都不接受，這是正確的方向。」