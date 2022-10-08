結婚才8天！中年悍婦酒後吵離婚「勒頸撞牆」虐死丈夫　二審判10年

▲中年婦女喝酒後提離婚，沒想到卻遭丈夫拒絕。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一對中年夫婦在交往後決定結為連理、攜手共度下半生，男方甚至還曾有露宿街頭當街友的經驗，豈料才登記結婚不到短短8天，女方喝酒後立刻反悔，連忙向男方提離婚，但在遭到拒絕後，女方卻對男方拳打腳踢，抓頭撞牆、用電線勒頸而導致男方死亡，最後僅被二審判10年徒刑。

根據韓媒《News1》，47歲的中年婦女A某今（8）日被首爾高等法院春川法庭第1刑事部以傷害致死、住宅放火、特殊暴行等罪嫌合併判處10年有期徒刑。去年4月30日，A某曾與50歲的丈夫B某、以及B某在露宿街頭結識的友人C某，在B某位於江原道原州市的住處喝酒。

A某與B某才於4月22日申請登記結婚，不知是否覺得丈夫沒有出息，兩人才登記結婚不到短短8天，A某竟然在一陣酒酣耳熱之際向B某表示反悔、要求B某取消「婚姻登記」，此舉當然旋即遭到B某反覆回絕，沒想到A某卻備感憤怒。

犯案當時，B某躺在地板上無法招架，而A某竟然用雙手多次重擊B某的胸部，還用腳重踢B某的頭部，在脫去B某的衣服後，還拿水潑灑在B某臉部，她憤怒對著B某喊道，「像你這種垃圾就是應該要死一死」，之後B某甚至邀請C某加入她虐夫的行列。

過程中，A某還用短袖T-Shirt和鐵製衣架拿去塞B某的嘴，甚至還拿電熱毯的電線綑綁B某的手腳，導致B某動彈不得。B某的頭部撞擊牆壁、頸部則是被折斷而昏迷在地上，最後結束這淒慘的一生。

其他一起喝酒的友人見狀後甚感不妙，連忙向A某提醒，「他好像沒呼吸了耶」，沒想到A某冷血回應，「他只是睡著了」，根本不當一回事。

事後，A某終於得知結婚8天的丈夫被自己狠狠虐死，她痛哭失聲，「人就這樣躺在地上沒有呼吸，身體好冰冷」，於是她撥打119呼叫救護車。

A在一審中因傷害致死罪被判處8年徒刑，在放火燒建築物、特殊暴行等案件中則被另外宣判5年徒刑。沒想到A某認為刑期過重而提起上訴，最後二審合併審理2個案件，判處A某10年徒刑。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》