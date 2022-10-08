美國制裁北韓射彈　台灣人「偷運石油」列黑名單！手法曝光

▲ 美國國務卿布林肯。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓9月底以來接連射彈挑釁，美國7日祭出新一波制裁，打擊援助平壤的燃料採購相關企業及個人，名單包括一名台灣人。美國指控，他們屢次以「船對船」手法向北韓提供精煉石油，違反聯合國對北韓制裁。

《路透社》報導，美國7日對北韓實施新制裁，目標針對援助平壤武器計畫及軍隊的燃料採購網路，追究其規避聯合國制裁，進行「船對船」轉運行為的責任。

根據美國財政部聲明，受到制裁的包括新加坡人郭記勝（Kwek Kee Seng）、台灣人陳詩煥（Chen Shih Huan）及在馬紹爾註冊的「新東方海運公司」（New Eastern Shipping Co Ltd.）。

美國指控，他們涉及擁有或管理一艘多次向北韓運送精煉石油的船隻，與北韓船隻進行船對船運輸，且至少一度直接交貨，進行「欺騙性運輸行為」。

另有二家註冊在新加坡的公司，因與郭記勝有關而被納入制裁，分別為Anfasar Trading (S) Pte. Ltd.及Swanseas Port Services Pte. Ltd.。

美國國務卿布林肯聲明指出，「透過制裁這些實體及個人，美國發出一項明確訊息，即我們將繼續對援助北韓發展及維持其軍事行動、武器庫的人採取行動。」

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