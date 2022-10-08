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北韓又開嗆：射飛彈是「防止美國」軍事威脅！不滿遭民航組織譴責

▲▼北韓4日發射中程彈道飛彈，其射程約4500至4600公里，甚至一度通過日本上空。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓4日發射中程彈道飛彈，其射程約4500至4600公里，甚至一度通過日本上空。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年9月底以來大幅提高試射導彈的頻率，4日試射的中程彈道飛彈更通過日本青森縣與北海道上空。國際民航組織（ICAO）通過決議案，批評北韓的軍事挑釁行為違反聯合國安理會決議。北韓航空總局對此怒批，其試射導彈的舉動是為了擺脫來自美國的軍事威脅、是為了守護國家主權。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓國家航空總局今（8）日以發言人的名義針對國際民航組織通過的決議案發表公開談話，「我們之所以試射導彈，乃是為了從持續半世紀以上的美國軍事威脅下，守護國家安全與地區和平，是正常、且具計畫性的自衛舉措。」

北韓國家航空總局發言人表示，「最近，在第41屆國際民航總局大會上，針對我國（北韓）試射導彈違反聯合國安理會決議與國際民航條約，通過相關決議。朝鮮民主主義人民共和國國家航空總局認為，此舉是美國與其附隨勢力為了強奪我共和國（北韓）的國家自主權所做出的政治挑釁行為，對此予以嚴厲譴責。」

針對連日來多次試射導彈的舉動，平壤當局辯稱並未對周邊國家與地區的安全上造成任何威脅與危害，且充分考量到民航安全，「美國無論如何都要阻止我共和國（北韓）行使國家自衛主權，將國際民航組織充當政治化的道具，在國際上針對我國施壓，不僅終止我國行使國際上的航行義務，甚至還逼其強行通過決議，封鎖（該組織）與身為成員國的我國從事技術活動。」

北韓國家航空總局痛斥，美國將朝鮮半島（韓半島）上的政治問題與國際民航組織的技術活動混為一談，不僅玷汙國際民航組織，還將該組織濫用為施加政治壓力的舞台，策動其追隨勢力。該發言人呼籲國際民航組織，應採取公正立場。

據悉，北韓4日發射的中程彈道飛彈（IRBM）射程高達4600公里，創下過去以來試射的新紀錄，該枚飛彈通過日本上空時，日本政府緊急針對青森縣、北海道的居民發佈警告，同時包括新幹線在內等鐵道列車暫停行駛。

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