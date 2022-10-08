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美國就北韓射飛彈祭出新制裁　1名台灣人被列入

▲▼北韓14日下午在平安北道義州郡從鐵路列車上試射2枚短程彈道飛彈KN-23（圖／路透社）

▲北韓試射飛彈，美國制裁對象包含一名台灣人。（圖／路透社） 

文／中央社

美國7日就北韓本週試射飛彈實施新的制裁，目標針對一個援助平壤武器計畫和軍事行動的燃料採購網路，被制裁者中包括1名台灣人。

法新社報導，美國財政部發布聲明說，美國這一波制裁名單，包括新加坡人郭記勝（Kwek Kee Seng）、台灣人陳詩煥（Chen Shih Huan），以及在馬紹爾群島註冊的新東方海運公司（New Eastern Shipping Co Ltd.）。美國指控他們擁有或經營管理的一艘油輪，涉嫌多次向北韓運送精煉石油。

另外，兩家在新加坡註冊的公司Anfasar Trading (S) Pte. Ltd.和Swanseas Port Services Pte. Ltd.，也被列入制裁名單。

這些制裁措施將限制郭記勝、陳詩煥以及上述公司在美國或與美國經濟實體進行金融活動。

負責恐怖主義與金融情報業務的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）表示，北韓試射長程彈道飛彈，包括飛越日本上空的飛彈，顯示其持續漠視聯合國安理會的相關各項決議。

美國財政部聲明指出，美國將持續實施多邊制裁，追查世界各地協助北韓逃避制裁的行為，包括那些受指派參與這些活動的人士。

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