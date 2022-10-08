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玉里車站直達台東市　台東縣府10／10推預約共乘接送試營運

▲台東縣府10/10雙十推出預約共乘接送服務試營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府10/10雙十推出預約共乘接送服務試營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

10/10國慶日當天需要往返台北-台東的民眾，台東縣政府提供當日120位預約共乘名額，免費接送民眾從玉里車站往返台東轉運站，針對台鐵421及422車次剛好可以無縫接軌。

台東縣政府為了解決玉里-富里間鐵路斷線的問題，預計於10/12起正式啟動災後復原「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，於10/12全面開放線上預約、10/14正式接送啟程。而為了慶祝雙十國慶以及因應諸多民眾國慶連假返鄉返工需求。額外提前在10/10進行首次預約媒合的試營運，完整平台服務內容則將於10/12公告。

本次試營運僅提供當日台東到玉里去程及返程各10台6人座的TTGO專車免費接送，開放有需要的民眾或遊客使用不同預約方式來預約，即刻開始預約到10/9下午6:00截止，10/9晚上9:00前會發送若預約人數超過該趟次60位名額的話，將採用抽籤的方式抽出幸運者，並簡訊通知來體驗首班試營運。

台東縣政府表示，10/12正式推出的「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案是由縣府緊急徵召民間車輛並結合企業CSR資源，包含裕隆集團旗下的裕融公司以公益方式投入20台8人座的納智捷M7專車以及黑松企業贊助給每位乘客1瓶水，預估可完成近8萬趟、超過47萬人次的交通需求。

縣府將針對車資進行補貼，民眾採固定收費，服務不提供即時派遣，乘客須在搭乘日2天前完成線上預約，採媒合共乘方式，乘客到齊即開車，將每位乘客送至家中或指定地點，車資可現金或數位支付，比起轉乘公路接駁再轉搭計程車更加方便，歡迎大家屆時踴躍預約搭乘。

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