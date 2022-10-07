連假出遊！台鐵今疏運「63萬人次」　玉里=台東接駁「隨到隨開」

▲台鐵啟動國慶疏運，營運管制中心監控各地疏運情況。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假明天(10/8)開跑，不少民眾提早請假出遊，台鐵局預估單日運量最高峰將出現在今天(10/7)，估疏運63萬人次，比去年國慶連假運量高。

國慶連假台鐵加開95列次加班車，並加掛36輛車廂，西線運能較平日增加3％，東線運能增加10％，南迴線則增加3％，對號列車共計增加42,255個座位。

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台鐵也於國慶3天連假期間加開北花EMU900型區間快車6列次及西部幹線EMU900型區間快車6列次；10/7至10/10也加開東部幹線實名制列車4列次。

▲台鐵啟動國慶疏運，營運管制中心監控各地疏運情況。（圖／台鐵局）

台鐵表示，配合國慶日於故宮南院施放國慶煙火，當天也加開嘉義到斗六及嘉義到台南區間車共2列次。

受918地震影響，台鐵玉里－富里間因多處橋梁受損，目前改採公路接駁，台鐵表示，富里－台東間以區間車疏運旅客，共計開行對號列車6列次及區間車60列次。接駁車班次依火車行駛時刻開行，平均候車時間在15分鐘以內 ，幾乎是隨到隨開。

台鐵表示，國慶疏運期間推估單日運量最高峰將落在今天(10/7)，達63萬人次，連假期間每日平均運量則為56萬人次，因民眾出遊意願提高，預估運量亦將高於110年運量。

▲台鐵局長杜微。（圖／台鐵局）

台鐵局長杜微今也到營運管制中心視察各地疏運，杜微表示，已請各單位務必做好連假疏運工作，並以安全為首要，讓民眾能平安返鄉愉快出遊，另也感謝假期在各場域堅守崗位的員工。