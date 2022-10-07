台南長輩「銀向幸福」　南警跨局處合作宣導高齡交通安全

▲台南市警局跨局處合作參與，設置安全宣導攤位，宣導高齡用路人交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局結合嘉南藥理大學，7日在水交社文化園區辦理「『銀向幸福』活力銀髮嘉年華會」，台南市警局跨局處合作參與，設置安全宣導攤位，宣導高齡用路人交通安全，向長輩們宣導「高齡換照制度」、「高齡者騎車安全技巧」、「銀髮族交通安全指引」、「行人路口停、看、聽」等高齡用路安全撇步。

台南市警局近年來十分重視高齡者交通安全，連年舉辦如「火金姑專案（加裝腳踏車燈）」、「深入社區、暖心守護專案」等宣導活動，並持續結合市政府社會局深入各社區進行高齡者交通安全講座，以提升高齡者交通安全觀念、風險意識及改善用路習慣，有效提升高齡長者交通安全。

台南市警局長方仰寧提醒，長者於清晨、天色昏暗外出時應盡量穿著亮色衣服，穿越馬路時應走行人穿越道並遵守號誌指示，倘若綠燈剩餘時間不足通過路口時，應即等待下次綠燈再行通過，且切勿於路段中穿越道路，以維護自身安全。另外也提醒車輛駕駛人行近行人穿越道遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先行通過，並提高警覺、小心駕駛，保護自己也保護他人，讓您我一起守護台南市的交通安全。