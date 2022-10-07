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大陸 大陸焦點 特派現場

「十一」長假最後一天　陸通報1483例新增病例

▲▼中國大陸十一國慶。（圖／路透社）

▲大陸「十一」長假來到最後一天。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「十一」長假邁入最後一天，疫情卻再度上升，大陸衛健委7日通報了216例本土確診及1267例無症狀感染者，其中有超過600例都來自內蒙古，情況最為嚴峻。

根據通報，新增的216例本土確診中，四川42例，廣東41例，重慶23例，雲南23例，內蒙古13例，山西8例，海南7例，湖南6例，寧夏6例，北京5例，江蘇5例，浙江5例，西藏5例，陝西5例，天津4例，河南4例，遼寧3例，黑龍江3例，山東3例，河北1例，上海1例，安徽1例，福建1例，貴州1例。

▲▼中國大陸國務院十一國慶招待會,李克強,習近平。（圖／路透社）

無症狀感染者之中，內蒙古661例，新疆96例，湖北56例，四川50例，陝西45例，廣東34例，西藏30例，寧夏27例，重慶26例，雲南26例，湖南23例，山西21例，江蘇21例，河南21例，上海17例，河北15例，甘肅15例，浙江13例，廣西13例，貴州13例，天津11例，黑龍江10例，吉林7例，山東7例，安徽6例，海南2例，青海1例

內蒙古為目前各省中病例新增數最多的，並已經有多地展開「靜默管理」，包含滿洲里、呼倫貝爾、烏蘭浩特等。同時，呼和浩特也已經宣布，暫停健身房、咖啡廳、 KTV等各類公共場所開放，所有餐廳也一律暫停內用。

另外，「十一」長假即將收假，大陸多個省市也發出了「返崗返程要求」，其中，北京要求市民須持48小時陰性證明返崗上班；重慶要求所有來渝返渝人員提供48小時內陰性證明：四川則要求節後返崗、返校時須提供24小時內陰性證明。

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十一確診新增長假

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