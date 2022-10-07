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國慶鳥來了！國境之南特殊任務啟動　護野鳥、反獵鷹

▲屏東地檢署在恆春警分局召開 「護野鳥、反獵鷹」會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東地檢署在恆春警分局召開 「護野鳥、反獵鷹」會議，檢察長陳盈錦致詞。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署於10月6日在恆春分局召開2022年「護野鳥、反獵鷹」聯繫會議，由檢察長陳盈錦主持，邀集墾管處、屏東林管處、保七總隊第八大隊、屏東縣政府警察局、恆春警分局及民眾共同投入護鳥行列，提振國際形象。

▲屏東地檢署在恆春警分局召開 「護野鳥、反獵鷹」會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東地檢署在恆春警分局召開 「護野鳥、反獵鷹」會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

地檢署除陳檢察長外，5位主任檢察官全數出席，與會者尚有墾管處林文和處長、屏東林管處楊瑞芬處長、保七總隊第八大隊張鳳閔大隊長、恆春警分局林明波分局長。

▲屏東地檢署在恆春警分局召開 「護野鳥、反獵鷹」會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

秋風吹起候鳥南遷避冬號角，臺灣地處東亞列島的候鳥遷徙路徑上，恆春半島則是候鳥停留準備橫越巴士海峽的重要棲息站，一波波的候鳥陸續到訪，為墾丁「候鳥季」揭開序幕。

其中伯勞鳥於8月中旬揭開序幕，中秋節前後則有數以萬計之白鷺鷥過境，9月下旬再由赤腹鷹接棒，壓軸的是於國慶日前後到訪之「國慶鳥」灰面鵟鷹，將墾丁的天空點綴的無比熱鬧。

根據經驗，以往有不肖之徒趁機獵捕，破壞自然生態至鉅，屏東地檢署執行「護野鳥、反獵鷹」的業務已行之有年，為遏止非法獵捕候鳥，保護北方遠來的嬌客，每年秋季均邀集墾管處、屏東林管處及警方舉行「護野鳥、反獵鷹」專案聯繫會議，並結合地方及民間團體力量，以求有效查緝，持續遏止盜獵歪風，提振國際形象。

屏檢表示，藉由召開這次會議，除宣檢警及墾管處、林管處等單位位查緝獵捕保育類野生動物案件之決心外，並宣導民眾「不獵殺、不買賣、不食用」保育類野鳥，並進而「瞭解牠、欣賞牠、愛護牠」，人人都是珍貴禽鳥的保護者。

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