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連假拍美照！三星Galaxy Z系列期間限定體驗展開張

▲三星以「精靈紫」迷人色系打造五大摺疊機體驗區

▲三星以「精靈紫」迷人色系打造五大摺疊機體驗區。（圖／三星提供）

記者陳俐穎／綜合報導

三星日前推出最新兩款折疊機 Galaxy Z Fold4 、 Z Flip4，為讓更多消費者了解獨特優勢，台灣三星於10月8日起至10月16日止，在華山1914文創園區打造期間限定體驗展，精心規劃五大主題，製作許多佈景主題，歡迎消費者打卡拍美照。

台灣三星「如果從此展開」體驗展，以新品中最受歡迎的「精靈紫」作為主色調，將粉嫩淡紫色，融入展覽中的大小元素，展覽共包含五大主題，包含「翻轉顛倒屋」、「Z分子打卡牆」、「斜槓工作室」、「輕巧氣泡池」及「全星元宇宙」，除了能拍出一系列美照，更能在此體驗三星Z系列的多元應用。

▲三星以「精靈紫」迷人色系打造五大摺疊機體驗區

▲三星折疊機可以站立，自己就能拍出美照。（圖／三星提供）

華麗的顛倒屋，即使一人出遊，不需找路人協助，也能輕鬆駕馭拍出驚艷照片。Galaxy Z Flip4能以不同角度摺疊站立，只要將其放置於桌上或地面，比5便能自動倒數快門，以免手持自拍拍出各式魔幻趣味的錯位視角，潮流角度自己作主。

三星摺疊機來到第四代，歷經不斷創新，已累積眾多「Z分子」星粉好評。Z分子打卡牆此區展示Z分子的第一手使用心得，其中亦包括如炎亞綸等名人，想知道他們如何在生活中充分發揮摺疊機優勢，快來此區一探Galaxy Z 旗艦摺疊系列用過就回不去的魅力。

「斜槓工作室」展區，展示Galaxy Z Fold4具備7.6吋大螢幕，不僅追劇沉浸感十足，結合多重視窗功能，至多能同時開啟三個應用程式分割畫面，大幅提升生產力。別擔心有學習門檻，只要跟著此區指示完成體驗任務，就能立刻上手，感受Galaxy Z Fold4有「掌上型小筆電」之稱的強悍表現。

此外，也有「輕巧氣泡池」]精靈紫與純白穿插的仙氣球池，Galaxy Z Flip4闔起尺寸精巧，搭配1.9吋封面螢幕能進行快速查看通知等操作，另透過封面螢幕快拍功能，不須打開手機即可運用後鏡頭高畫質自拍，清晰捕捉每刻趣味時光。

三星表示，凡完成各區體驗、填寫活動問卷即可獲得抽獎資格，豐富獎項包括「The Freestyle 微型智慧投影機」、「Galaxy Watch5」、「Galaxy Buds2」等。

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