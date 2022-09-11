三星連發3篇文嗆蘋果！　狂酸iPhone「畫素低又不能摺疊」

▲iPhone 14系列被三星嗆爆。（圖／蘋果官網）



記者廖婕妤／台北報導

蘋果推出iPhone 14系列讓不少果粉感到非常驚豔，除了動態島、A16晶片外，相機鏡頭也升級到4800萬畫素，不過三星卻相當不以為意，連發3篇推文開酸「4800萬畫素？我們有1億800萬畫素已經2年6個月了。」

蘋果發表會結束後，不少果粉對於新功能相當滿意，紛紛下單預訂，不過三星卻在Twitter上開酸蘋果，「來簡單總結一下，我們對蘋果周三宣布『創新』設備的反應。」

首先是摺疊手機，三星開嗆「摺疊手機呢，蘋果？我們推出Flip、Fold系列摺疊機已經2年5個月又20天了。」

▲▼三星開酸蘋果沒有推出摺疊機。（圖／翻攝自Twitter／SamsungMobileUS）



另外，蘋果全新升級的4800萬畫素主相機也被三星嗆爆，「4800萬畫素？你快成功了，蘋果！我們擁有1億800萬畫素已經2年6個月又4天囉。」

▲蘋果鏡頭4800萬像素也被三星嗆爆。（圖／翻攝自Twitter／SamsungMobileUS）



事實上，早在蘋果發表會登場前，三星就已發問暗諷蘋果缺乏原創性，在30秒的廣告中詢問消費者「蘋果發表會你準備好了嗎？」更直接嗆「智慧型手機中的最高解析度將在別人的口袋裡，而你也不會擁有史詩般的月球拍攝，這項創新不會出你的iPhone上」，火藥味十足。