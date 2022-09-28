8月手機銷售榜出爐　果粉觀望、三星市佔反超登頂

▲由於果粉觀望iPhone 14，因此8月手機市占率由三星居冠。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年8月台灣實體通路智慧手機銷售量僅賣出34.3萬台，創近十年單月新低，與7月的41.5萬台相比減少7.2萬台，銷售額更較上月大跌21%，買氣一落千丈。傑昇通信表示，由於果粉8月時觀望新機，市占排名反而由三星以30.8%拿下第一，蘋果則因本月適逢iPhone新機發表之前，出現短暫銷售下滑至36.1%退居第二， OPPO則是14.3%，紅米及vivo市占分別為6.7%與5.9%。

▲8月手機熱銷榜。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信觀察8月各品牌前三名的熱銷機型，以這次市占亞軍的蘋果來看，品牌銷量因果粉等待新機發表呈現觀望狀態，而較上月衰退28%，也是五大品牌衰退最多，換算iPhone在8月的銷售量比7月再少3.4萬台，就連熱銷冠軍的iPhone 13（128GB）單機也下降逾2成，有趣的是，第二、三名的iPhone 13 Pro 128GB及256GB單機銷量更下降超過三成，顯見早在iPhone 14新機上市前，舊旗艦便很難買到。

本月市占銷售第一的三星，8月市佔率30.8%，與上月29.6%相比，多出1.2個百分比，傑昇通信認為，主要受惠果粉想等iPhone 14系列發表後，再下手購機，雖然三星在8 月的銷售量超車蘋果，不過由於三星銷售較佳的前三名機型，Galaxy A53（8GB/256GB）、A22（4GB/64GB）及A53（8GB/128GB）都是目前通路售價在萬元內的中低階A系列手機，因此本月雖然市占第一，但銷售在金額就無法與蘋果iPhone匹敵。