8月手機銷售量出爐！果粉觀望iPhone 14　三星擠下蘋果奪冠

▲果粉8月時仍在觀望iPhone14，影響蘋果手機8月銷售量 。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者廖婕妤／綜合報導

蘋果在9月推出iPhone 14系列，不少果粉8月就在觀望，使得今年8月全台手機銷售量僅34.3萬台，創下今年最低銷售紀錄，《ePrice比價王》公布台灣手機銷售量最新排名，由三星擠下蘋果奪下冠軍；不過在銷售額部分，仍由蘋果穩居第一。

根據《ePrice比價王》消息，今年8月台灣手機銷售量市佔排行，由三星拿下第一名，市佔率為30.8％，超車第二名蘋果的26.1％，不過，這似乎是歷年來8月都會出現的情況，估計9月iPhone開賣，蘋果仍會重新奪回冠軍寶座。

排名第三的為OPPO，市佔率為14.3％；Redmi市佔6.7％位居第四；vivo市佔率5.9％排在第五名；realme市佔3.7％排第六；第七名Sony市佔率2.9％；ASUS第八名市佔率2.7％；市佔率1.6％的Google排第九；好久不見的HTC市佔率1.2％補上第十名。

▲8月手機銷售量。（圖／記者廖婕妤製）



雖然在銷售量方面，蘋果稍微輸給三星，但在銷售額還是大幅超越三星，穩坐冠軍地位。蘋果8月銷售額為市佔率為42.8％、三星為27.8％、OPPO則為8.8％，分別佔據前三名。

vivo市佔率3.7％擠下Sony的3.5％奪回第四名，Sony排行第五，第六名則是ASUS，市佔率為3.3％；Redmi市佔率2.5％排第七、ROG市佔率2％排在第八名、Google市佔率1.5％排第九、第十名則為realme，市佔率為1.4％。

▲8月手機銷售額。（圖／記者廖婕妤製）