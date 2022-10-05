極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　老奶奶爽到心臟病發

記者張靖榕／綜合外電報導

桃園榮民之家今年中秋晚會找辣妹舞孃娛樂長者，熱辣場面引起熱議，哥倫比亞也出現丁字褲兔女郎和「雞凸猛男」到養老院與長者互動，結果一名老婦疑似嗨到快升天，當場心臟病發倒地。事件同樣引發熱議，不過發布影片的網紅表示，這其實是一支要引起市長注意的影片。

▲哥倫比亞「極樂養老院」同樣引發熱議。（圖／翻攝Instagram「nadiacartagena_」）

Instagram網紅卡塔赫娜（Nadia Cartagena）9月底PO出影片，影片中穿著兔女郎裝的火辣舞者對長輩乳蹭臀摩，雙腿大張讓長輩近距離觀賞，另一方面，穿皮熱褲私處形狀極度明顯的男舞者則拉著老婦，大玩舔「大鵰蛋糕」遊戲。

其中一段，3名全身充滿肌肉線條的精壯男舞者圍著一名老婦跳艷舞，沒想到老婦眉頭一皺，手摀胸口，疑似心臟病發倒地，之後被緊急抬上救護車離開。

▲▼卡塔赫娜事後澄清，一切都是演戲。（圖／翻攝Instagram「nadiacartagena_」）

影片立刻掀起風波，網友紛紛抨擊卡塔赫娜不入流，許多人認為她做得太過火了，和長輩聚會活絡氣氛很好，但還有其他種方式，「我們不支持這種事」。

被炎上之後，卡塔赫那澄清影片中的意外「是假的」，老奶奶心臟病發是演出來的，原因是他們想引起所在地的市長的注意，她批評市長長期忽略這個城市的老人群體，才會決定製造話題。她也說明活動經過事先申請並獲得授權，沒有違反任何人的意願，活動結束後卡塔赫那和其他人也都有捐款給養老院。