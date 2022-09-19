返家驚見前妻倒地沒呼吸！他急打119後卻神隱　警追真相懂了

▲林男丟下已氣絕的前妻落跑，原來是不想他的通緝身分遭曝光，但最後仍因查獲他的非法槍枝彈藥而被判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名林姓男子返家後，發現前妻倒臥在家中沒了呼吸心跳，他通報119求救，但打完電話後他沒等救護車到場，就連忙離開現場，警方在家中調查蒐證時，意外查獲非制式手槍、子彈，進一步追查林男到案，才發現原來林男正因案被通緝中，才會丟下已斷氣的前妻先開溜，法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處5年8月徒刑，併科罰金6萬元，可上訴。

根據判決，林男平時以駕駛職業大貨車維生，但竟私自向不明人士購入非制式手槍、子彈，2020年6月間就曾被警方查獲，並且經法院審理有罪判刑，林男逃亡在外。

而2021年4月18日下午，林男發現同住的前妻倒臥在家中沒了氣息，他情急之下立即撥打119求救，但由於他因案身背通緝，他不等醫護人員趕到就急忙逃離，而隨後警方獲報到場，在家中又搜出林男來不及帶走的非制式手槍、彈匣、金屬彈頭等，當場查扣並報請地檢署起訴。

警方將林男追捕到案，他辯稱是出於好奇才持有槍彈，並非為了犯罪或擁槍自重，而律師也表示林持有期間未曾向他人展示或威嚇他人，與一般之擁槍自重用以傷害他人之情形有異，也未造成無可彌補的重大危害，請求減輕其刑。

但台中地院認為，林男先前就已經因同樣非法持有槍械，遭到法院判刑5年2月，併科罰金10萬，但又於1年內再犯同樣的罪，審酌其動機、手段、所造危害等，依非法持有可發射子彈具有殺傷力之槍枝罪，處有期徒刑5年8個月，併科罰金6萬元，罰金如易服勞役以1千元折算1日，仍可上訴。