慾女婚前揪砲友床戰　趴床喘息被偷拍…他見裸照綠爆：是未婚妻

▲洪男約砲準人妻還偷拍跟前妻炫耀，照片又被前妻轉傳給該女子的未婚夫，洪男被女子提告妨害秘密。（圖／載自pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名男子某天突然收到陌生女子傳了6張在摩鐵拍的火辣床照，他仔細一看，照片中的裸女竟是自己的未婚妻，與未婚妻大吵一架，才驚知未婚妻竟趁結婚前大玩約砲，未婚妻對於洪姓砲友偷拍照、還傳給前妻炫耀的行徑十分火大，怒告洪男妨害秘密。台中地院審理後認為，洪沒經過對方同意就拍裸照還給他人觀看，依竊錄他人身體隱私部位罪，處3個月徒刑，可易科罰金，偷拍的手機也被沒收。

根據判決，已離婚的洪姓男子與一名準人妻在交友軟體上認識，2人約在2020年9月25日到新竹某汽車旅館床戰，完事後，洪男趁著準人妻全身赤裸趴在床上休息時，用手機偷拍了她的裸背，她的背包、泳衣等物品也入鏡。

2個禮拜後，洪男在臉書上跟張姓前妻聊天時，把約砲偷拍來的「床照」傳給她炫耀，前妻不相信，反問「隨便拿個女生背影虎爛我」，洪男馬上自信回答「這個是我的相簿」、「我不是在網路上隨便抓的」，前妻對洪男幼稚舉動不以為然，肉搜出照片中女子的未婚夫，並傳了這些慾照給他看。

男子看到陌生人傳來照片中的主角竟是未婚妻，他傻眼並立刻質問，未婚妻見約砲一事被砲友洪男曝光，氣得提告他偷拍。

洪男先是辯稱裸背照是從網路上下載的，又瞎扯只拍4張摩鐵環境照，改口說裸照中的女子不知道是誰、忘了，但看了照片中拍到女子個人物品，說詞反覆，又檢視洪男與前妻的對話，確信照片就是洪男在女子不知情狀況下偷拍的，而女子因為氣憤不願與洪男調解，還希望從重量刑，台中地院審後依竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，犯案用手機沒收，仍可上訴。