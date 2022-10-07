殺警案開庭！兇手認錯願判死　曹全家出庭「要看林信吾進棺材！」

▲台南雙警命案，明德外監逃犯林信吾涉嫌持刀刺殺二分局警員凃明誠、曹瑞傑，檢察官依殺人等罪起訴林信吾，今日首開準備庭。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、翁子皓／台南報導

台南市安南區8月22日發生員警凃明誠、曹瑞傑遭明德外監逃犯林信吾持刀殺害，台南地院今（7）日首開準備庭，凃、曹兩警家屬也都前來聽庭。林信吾在庭上供稱案發當時有喝酒，無法控制自己，他的辯護律師要求精神鑑定，曹瑞傑的胞兄曹瑞龍則憤怒表示，今天全家人都到場，「要看林信吾進棺材」。

林信吾上月13日曾寫信給法官，表示自己很後悔，希望法官判他死刑，今日開庭時，林信吾沒有太多表情，頭低低，沉默不語，只有當法官詢問時，才簡短回應，他還表示案發時他有喝酒，後來又被警員凃明誠噴辣椒水，憤怒之下，控制不住自己才殺警。

林信吾的辯護律師當庭請求法官，讓林做精神鑑定及量刑前社會調查鑑定，檢方則認為沒有這個必要。法官表示，是否要進行精神鑑定，將等到合議庭評議後決定。

法官當庭詢問凃明誠、曹瑞傑家屬的意見，凃明誠的姊姊凃怡婷表示，她坐在法庭上，每當檢察官念起訴書時，她都一再回憶起弟弟被殺害的過程，讓她如坐針氈，備受折磨，而庭訊討論重點在林信吾有沒有控制能力上這點，讓她更是無法忍受，非常痛苦。

曹瑞傑的哥哥曹瑞龍想起弟弟慘死，痛心入骨，憤怒要林信吾看著他，還說今天全家都到場「要看著林進棺材」，還要求法官要速審速決，判林死刑，更激動的表示要林「下18層地獄」、「死10個林信吾都不夠」。