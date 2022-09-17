外役監新門檻出爐！　法務部：強盜等重大暴力犯不得遴選

▲明德外監逃犯林信吾持刀刺殺二分局警員凃明誠、曹瑞傑。（圖／記者林悅翻攝）



中央社

法務部16日表示，已完成外役監條例修正草案，提高遴選門檻，並列舉故意犯罪致死、強盜等重大暴力犯罪不得遴選外役監，另增列違反返家探視規定等情節重大者移回一般監獄的規定。

46歲男子林信吾因強盜案入獄，後於明德外役監服刑卻逾期未歸，涉嫌於8月22日殺害警員凃明誠、曹瑞傑；案發後法務部長蔡清祥指示啟動外役監條例及遴選辦法修正，其中外役監條例修正草案已於15日送進行政院。

法務部指出，外役監條例修正重點包括修正遴選要件，其中積極要件部分，須有期徒刑執行逾三分之一、累犯逾二分之一；有悛悔實據且一年內符合可提報假釋的刑期；在監表現良好且無危害公共秩序、社會安全之虞等三項要件，始得遴選。

消極要件部分則大幅增加列舉不得遴選的情形，包括故意犯罪致死、所犯是10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪、犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪均予以排除。

此外，增列違反外役監安全或秩序、違反返家探視規定等情節重大、受傷或罹病、其他重大事由，不宜於外役監繼續執行等各款情形，均應報准後解送移回一般監獄執行的規定。

法務部表示，包括「外役監受刑人遴選實施辦法」、「外役監受刑人返家探視辦法」均配合修正，部長蔡清祥16日下午親自召集法制司、檢察司、綜合規劃司、政風小組及矯正機關等進行修法討論，期使相關辦法規範一致，以供明確執法。