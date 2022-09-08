讓手足都能念大學…凃明誠讀警專！姊曝「他不報憂」：從小就溫柔

▲員警曹瑞傑、凃明誠殉職令家屬心痛不已。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

記者林悅／台南報導

台南市二分局警員凃明誠、曹瑞傑，8月22日到台南市安南區追查失竊機車時，遭明德外役監脫逃犯林信吾持刀割喉刺殺死，2名員警家屬在檢方訊問中指出，2人在家人眼中都是顧及家中經濟，念警專從警的好青年，他們都是曾經活過，有血有肉、有笑有淚的人，如今這麼年輕而逝，家人悲痛不捨難以言喻。

▲凃明誠二姐在案發後曾情緒激動要廢死團體滾去18層地獄。（圖／攝影中心攝）

凃明誠二姐於檢察官訊問時稱，「我們家因為須扶養者較多，經濟吃緊，凃明誠自小就很溫柔，他雖然學業成績不錯，卻在家中經濟窘迫時選擇讀警專，讓我們其他兄弟姊妹都可以讀大學；他一向都不怕辛苦，警察職務危險的部分也輕描淡寫，不讓父母擔心，之前追車受傷被我發現逼問才說出來。」

凃明誠二姐稱，「他之前因為父母年紀大了，為了回鄉照顧家人，非常認真工作以求績效，放假常常也沒回家，2016年10月左右終於成功調回台南；之後即使工作很辛苦，下班有時間都還來幫我顧小孩，替我開導情緒，我小孩也都很喜歡他；這件事情發生後我晚上根本無法入睡、不斷流淚，我父母的狀況也很不好，其他人安慰家屬說被凃明誠很勇敢、值得驕傲，但沒有人想要這種驕傲，我到現在都不能理解他為什麼會死，他在死前奮戰，沒有丟警察的臉，才死得那麼慘。」

▲台南殺警兇嫌林信吾55刀殘殺2名員警，遭檢方求處死刑。（圖／記者陳以昇翻攝）

從凃明誠二姐在檢訊中的追憶可知，凃明誠雖出身逆境，卻努力向上、勤奮工作、為他人著想，歷經艱辛後得以返鄉服務，本有機會圓滿家庭生活，得享常人平凡而應得的幸福，卻驟遭林信吾殘殺，家屬的言論，字字血淚令人動容心痛，更彰顯林信吾之殺人犯行，就如同檢方在起訴書求處林信吾所說的，「非以死刑不能充分評價」。