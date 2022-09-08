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曹瑞傑殉職！叔撫遺體「從溫暖到冰冷」…心碎喊：下輩子當我兒子

▲▼殉職員警曹瑞傑叔叔。（圖／記者陳煥丞攝）

▲殉職員警曹瑞傑叔叔表示，希望曹瑞傑下輩子能當他兒子。（圖／記者陳煥丞攝）

記者林悅／台南報導

台南市二分局警員凃明誠、曹瑞傑，8月22日到台南市安南區追查失竊機車時，遭明德外役監脫逃犯林信吾持刀割喉刺殺死，2名員警家屬在檢方訊問中指出，2人在家人眼中都是顧及家中經濟，念警專從警的好青年，他們都是曾經活過，有血有肉、有笑有淚的人，如今這麼年輕而逝，家人悲痛不捨難以言喻。

曹瑞傑叔叔稱，「曹瑞傑因為父母離異，父親不管事，跟哥哥從小就跟著我生活，當時經濟不好，還要扶養阿公阿嬤，得四處租屋為家，他都跟著我吃苦，但卻很懂事，從來沒有過多物質要求；他就學後從來沒有讓我擔心過，成績也不錯，高中可以上很好的學校，但為了照顧中風的阿公，選擇離家較近的學校就讀，也沒有像一般的學生出去玩樂，而是回家負責阿公的食衣住行，非常孝順；他後來決定讀警專，我跟他討論這個選擇，但他希望不要因為讀大學而對家裡造成經濟負擔，也希望有多餘的錢可以拿回家」。

▲▼曹瑞傑（左）、凃明誠殉職，台南市警局公布善心專戶募款。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

▲曹瑞傑（左）殉職令家屬們心碎不已。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

曹瑞傑叔叔表示，「曹瑞傑分發服務後一直努力工作求取績效，希望可以回老家照顧阿公阿嬤，調回台南之後也都常常回老家；他喜歡大家族的感覺，渴望家庭的愛，長大後花很多時間讓家庭圓滿，是家裡的開心果，我們都很喜歡他，他死去之後家屬們很多都激動痛哭」，心碎吐露，「我好想告訴他，他這輩子是我的姪子，希望下輩子他可以當我兒子，相處時間可以更多一點，我們因為不太會表達情感，一直都少了些擁抱，案發後我摸他的身體，從溫暖到冰冷、變硬的過程，實在太過難受」。

從曹瑞傑叔叔在檢訊中追憶可知，曹瑞傑雖然出身逆境，卻努力向上、勤奮工作、為他人著想，歷經艱辛後得以返鄉服務，本有機會圓滿家庭生活，得享常人平凡而應得的幸福，卻驟然遭到林信吾所殘殺，字字血淚令人心痛，更彰顯林信吾的殺人犯行，就如同檢方在起訴書求處林信吾所說的，「非以死刑不能充分評價」。

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