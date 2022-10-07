柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選倒數50天，根據TVBS日前公布的民調顯示，蔣萬安支持度40%，陳時中支持度22%，黃珊珊支持度23%，蔣萬安暫時領先。對此，民進黨台北市議員梁文傑於節目《POP搶先爆》表示，黃珊珊支持度不會低於20%，但因為台北市長柯文哲仇恨值太高，恐連帶影響黃珊珊選情，導致支持度有頂點。

針對陳時中支持度排名第3，梁文傑說，TVBS民調將陳時中支持度做到只剩過去民進黨台北市長參選人姚文智程度，但他認為，目前中山、大同區的氣氛跟姚文智當時完全不同；所以若說陳時中與姚文智的民調接近，他完全不同意也不相信，「我不用挑戰，因為這跟我們的民調是完全不一樣的。」

梁文傑進一步說，黃珊珊支持度不會低於百分之20，但是她背後是柯文哲，柯文哲的仇恨值太高，且高過陳時中；因此，黃珊珊選情恐因柯文哲「支持度有頂點」。而梁文傑也認為，台北市年輕選民流向黃珊珊陣營的原因非黃珊珊，而是因為柯文哲，「我不能否認就是有一堆年輕人支持柯文哲。」

梁文傑說明，部分年輕人討厭藍綠，喜歡像柯文哲會講「去死吧」這種「符合年輕人風格」的政治人物，「那這個沒有辦法，我們沒辦法去跟柯文哲去爭這些人。」不過，梁文傑也強調，三腳督是票多的贏，就像國民黨新竹市長參選人林耕仁會請高雄市前市長韓國瑜輔選的道理一樣。