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西雅圖咖啡「混低價豆」海削千萬！創辦人判6月...要做勞動120hrs

記者黃宥寧／台北報導

連鎖西雅圖咖啡店的馥餘實業公司2019年遭網路媒體《食力》踢爆，販售的「100%阿拉比卡豆」摻雜低價豆，不法獲利上千萬，總經理劉增祥、廠務經理李志明及烘焙組長何男，被依法起訴。士林地院23日一審宣判，劉、李共犯販售虛偽標記商品罪，劉處有期徒刑6月、得易科罰金54萬，緩刑2年、向公庫支付300萬；李處有期徒4月、緩刑2年、向公庫支付30萬；何無罪。全案可上訴。

起訴指出，馥餘從2018年1月1日起，為了降低成本，把原來只做爲濾掛式咖啡原料的羅布斯塔豆，攙入、混充或假冒成阿拉比卡豆，然後包裝成「西雅圖Legendary義式綜合2LB」等13項產品，並在包裝上標示「100％阿拉比卡豆」。

劉案發後主動交付犯罪所得新台幣1000萬元，並刊登道歉啟事，檢方認犯後態度尚佳，依食品安全衛生管理法的攙偽假冒罪、刑法販賣虛偽標記商品罪，起訴劉男等3人，且考量羅布斯塔豆也是咖啡豆，對人體並非有危害，建請法院量處適當之刑。

▼總經理劉增祥赴法院開庭，向記者強調自己販售的咖啡豆「不是黑心食品」。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 西雅圖劉增祥。（圖／記者黃宥寧攝）

法院開庭時，3人委任律師辯護意旨，請法官考量未波及食安問題，僅是標籤問題，合算犯罪所得為1800萬，也已經繳交1000萬犯罪所得，並與告訴人達成和解，為了照顧員工請法官宣告緩刑機會。

受命法官彭凱璐詢問3人家庭狀況，李志明指出，月薪6萬6，育有1成年1未成年子女、父親肢障、胞妹重度身心障礙，還有數百萬房貸；希望可獲緩刑機會，並可支付30萬給公庫；劉增祥稱，已婚、無子女，需撫養年邁父母，更向法官表示，因疫情嚴重影響食品業，但公司仍堅持不裁員、不減薪、福利不變，懇請法官考量目前經營環境困難及本土品牌創業不易，請求緩刑機會，也願善盡社會責任，希望能與員工李志明共同支付200萬以內罰金予公庫。

士林地院一審依共犯販售虛偽標記商品罪，判處劉增祥判有期徒刑6月，得易科罰金54萬、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，於指定公益團體進行120小時勞動服務、支付國庫300萬；李志明有期徒刑4月、可易科罰金12萬、緩刑2年，緩刑期間付保護管束向國庫支付30萬元、60小時勞動服務、何男無罪。馥餘實業公司犯罪所得1829萬9557元，扣案1000萬沒收，未扣案829萬9557元沒收或追徵其價額。

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