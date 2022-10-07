男深夜開BMW遭2車追逐！以為「仇家追殺」急報警　結局超傻眼

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名36歲顏姓男子今（7）日凌晨1點37分，開一輛銀色BMW載著2名友人外出，不料，在路上竟遭2輛車跟蹤追逐，他們以為遭到仇家追殺，嚇得逃到三民區停車場躲藏，並向警方報案求救。警方到場後找到3人，調查後才發現，原來顏開的BMW是租來的而且逾期未還，對方也提出告訴，警方偵訊後將顏依侵占罪嫌送辦。

▲他深夜開BMW遭追逐！以為「仇家追殺」驚嚇報警，結局超傻眼。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼男子深夜開BMW遭追逐！以為「仇家追殺」驚嚇報警，結局超傻眼。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局快打警力凌晨接獲顏姓男子報案，指稱他在鼓山區九如四路遭2輛車追逐，警方到場時並未發現任何車輛，後來聯繫到顏男後，才知道他跟2名友人36歲林男、36歲丁女正躲藏在三民區中庸街一處大客車停車場內。

員警將躲在大客車上的3人帶出了解，3人表示，開車行經鼓山區九如四路巷弄時，突遭2部汽車追逐，疑似是仇家追查，所以加速逃逸到三民區停車場躲藏。

▲▼顏男開著逾期未歸的BMW遭追逐，以為有仇家追殺，結果竟是租車公司派來的。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於現場並未發現追逐車輛，警方先將3人及銀色BMW帶回警局，進一步查證才發現他們所開的BMW竟是前鎮分局受理民眾報案遭侵占的車輛，已被通報侵占未歸還，警方也立即通知報案人領回BMW。

領車者表示，是公司自力救濟派同仁前來追查要求返還車輛，而警方將車子發還後，也顏姓男子依侵占罪嫌送辦。