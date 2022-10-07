快訊／桃園男捲詐團糾紛遭毆斃！陳屍溫州公園　3嫌羈押禁見

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園一名陳姓男子5日倒臥在桃園區溫州公園籃球場旁草地，警方到場時已經死亡多時；警方介入調查，循線查獲3男1女到案，初步了解，死者疑似出借銀行帳戶而捲入詐騙案件，想要抽身卻引發糾紛，最終不幸送命。檢警偵辦後，稍早認定涉案的梁男、施男、王女3人罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押，今(7日)凌晨裁定獲准。

▲警方循線查獲3男1女到案，其中3男涉嫌重大，今凌晨裁定羈押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

家屬向警方供稱，23歲的陳男日前曾將銀行帳戶借人使用1個月，並換得數萬元報酬，但對方違約堅持要將使用時間延長，陳男想抽身因此將帳戶註銷，不料卻因此與詐團成員爆發衝突，慘遭報復痛毆致死、丟包溫州公園。

死者母親受訪時泣訴，看到照片真的無法原諒，兒子被打到連自己都認不得，「這些人(兇嫌)也太賤了吧！我不要錢，我希望他們都死，我不要錢，我不缺這個錢，我希望重判，我一個兒子，我不曉得怎麼說，我養一個孩子容易嗎？」

據了解，死者父親是巴基斯坦人、媽媽是台籍，是三兄弟中的老么。死者母親說，死者是她小兒子「我有三個兒子，他最小，他愛玩有紋身，但從來不加入幫派，他知道遊戲規則，有原則，誠信問題」，並且向檢調喊話，「我希望重判，不要因為花錢消災，不要這種事，不要鑽法律漏洞，我就希望誰動手動我兒子，誰就要付出代價」。

檢方初步相驗，發現陳男身上多處大面積瘀傷、挫傷，顯示生前曾遭人暴力虐打，詳細死因還有待解剖釐清。警方循線查獲4名關係人到案後，梁男供詞避重就輕，還稱帳戶是合法投資，明顯與常理不符，加上本案涉及殺人重罪，可能還有其他共犯，為避免勾串、滅證、逃亡，因此法院裁准梁男、施男、王女3人羈押禁見；另1男則因未成年，移送少年法庭審理。

▼陳男被打得滿身是傷，丟包溫州公園草地，民眾發現時已經死亡。（圖／記者沈繼昌攝）