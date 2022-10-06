桃園118幼童打錯流感疫苗！衛生局認了有疏失　緊急追蹤中

▲桃園118名幼童打錯流感疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

隨著111年度開打，桃園市衛生局1日、2日在巨蛋體育館設置隨到隨打站，沒想到有118名幼童接種流感疫苗時，誤打成國光公司的流感疫苗，這款疫苗適用年齡不包含3歲以下幼童，衛生局於是成立調查小組、展開追蹤，北榮桃園分院也開設綠色通道，若孩童身體不適，家長可免費帶到醫院檢查。

桃園市衛生局6日表示，今年度公費流感疫苗開打，桃園由台北榮總桃園分院承接，1日、2日在桃園巨蛋體育館設置隨到隨打站，提供流感及莫德納疫苗接種服務。

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不過，1日、2日的施打過程當中，現場提供民眾施打國光流感疫苗，但這款疫苗適用年齡不包含3歲以下幼童，2天共有118名幼童誤打。

桃園市衛生局表示，依據疾管署官網資料，若接種了非適用年齡的流感疫苗，今年將不必重複補接種流感疫苗。而針對這起接種異常，衛生局、院方已主動關心，並啟動追蹤關懷機，若家屬有疑義，可撥打專線「0919-961-996」。

北榮桃園分院也開設綠色通道，若誤打疫苗的幼童身體不適，家長可以立刻帶到醫院接受免費檢查，衛生局、桃園分院也會持續關心。此外，衛生局也立刻成立調查小組，釐清發生誤打疏失的原因，後續將依法規調查、處分。

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