宮廟成天九牌賭場！前面拜佛後面下注　警破門...59賭徒全被逮

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區一處武財神宮廟遭檢舉入夜後常有大批不名人士進出，大園警方據報後配合市警局督察室人員蒐證多時，向桃園地院聲請搜索票後於今（5）日凌晨配合保大特警攻堅，當場查獲包括陳姓負責人等共計59名賭徒到案，現場起出34萬元賭資、天九牌賭具與監視器等證物，警方偵訊後依賭博、社維法等罪嫌將陳姓負責人與賭客移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市大園區一處武財神宮廟竟暗藏天九牌職業賭場，大園警方今（5）日配合特警攻堅查獲職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區一處武財神宮廟竟是天九牌職業賭場，大園警方今天凌晨與特警荷槍實彈攻堅查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，這間大園區職業賭場以武財神宮廟掩護，地點非常隱蔽，外人難以察覺，日前接獲情資，經過多日監控蒐證，發現該處入夜後常有不明人車出入，遂向桃園地院申請核發搜索票，今日凌晨3時許前往現場埋伏監控，配合保安警察大隊出動大批特警攻堅破門而入。

▲桃園市大園區一處武財神宮廟竟暗藏天九牌職業賭場，大園警方起出賭資、賭具、籌碼、監視器與點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

當場查獲48歲的陳姓負責人、2名工作人員以及56名男女賭客，現場查扣賭資34萬餘元、籌碼、抽頭金1萬8200元、天九牌賭具、監視器、點鈔機與無線電等證物。警方偵詢後將陳姓負責人及2名工作人員依賭博罪送辦，其餘56名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

▲桃園市大園區一處武財神宮廟竟暗藏天九牌職業賭場，大園警方今（5）日攻堅查獲後將陳姓負責人等人移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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