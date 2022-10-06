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水彈下不停！半側台灣「豪大雨」猛砸　一張圖看連4天濕到紫爆

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲東北季風報到，迎風面降雨明顯 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，受東北季風影響，今天桃園以北、東半部都有短暫雨，尤其宜蘭降雨明顯，不斷有較強回波進入宜蘭、造成較大降雨，氣象局持續發布「豪雨特報」，明（7日）天氣類似，宜花雨勢更明顯，有局部豪大雨，宜蘭山區更有局部大豪雨可能，新竹以南則多雲到晴，午後南部有局部陣雨。

【21:45豪雨特報】東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚至明日花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨發生機率，宜蘭及花蓮有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨

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大雨警戒地區：基隆市、台北市、新北市。
豪雨警戒地區：宜蘭縣、花蓮縣。
大豪雨警戒地區：花蓮縣山區。

▼北東地區有豪大雨，局部紫爆 。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局預報，明天東北季風夾帶的水氣更多，大台北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生機率，尤其宜蘭山區恐達大豪雨等級，花蓮其他地區、台東則是偶有降雨，桃園以北、大台北平地時而陽光，時而陰雨，新竹以南則是晴到多雲，午後中部山區及南部有局部短暫陣雨。氣溫方面，因雲量多、降雨多，桃園以北、宜花高溫約27、28度，新竹以南及台東還是30至32度偏熱，夜間清晨各地低溫為24至26度。

氣象局指出，國慶連假8、9日（周六、日）受東北季風影響、水氣多，迎風面降雨明顯，大台北、東北部及東部下雨時間長，雨勢也較大，8日宜蘭山區仍有大豪雨發生可能，東北部及東部地區有局部豪大雨發生機率，大台北山區也有局部大雨，9日開始水氣略減少，但東北部仍容易出現局部大雨；桃園及台東的降雨則相對局部短暫，新竹以南為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

▼氣象局天氣預報：
10/6～10/8東北季風伴隨較豐沛水氣
宜花、基隆北海岸、大台北易雨；桃園、台東局部雨
●10/6（周三）－
 宜蘭有局部豪大雨，基隆北海岸、大台北山區及花蓮局部大雨

●10/7～10/8（周四～六）－
宜蘭、花蓮局部豪大雨，宜蘭山區有豪雨等級以上的機率。
大台北山區局部大雨
其他各地晴到多雲，但須留意山區、南部地區局部午後陣雨

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

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