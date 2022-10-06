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4縣市大雨！明加劇防豪雨　最低溫16℃時間曝

（圖／氣象局）

▲北北基宜大雨特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜大雨特報！中央氣象局預報員曾昭誠表示，今天（6日）到周日雨比較多，又以周五、周六水氣最多，東北部和花蓮有大雨或豪雨，下周二是最低溫時間。氣象專家吳德榮提醒，下周二乾空氣籠罩，平地最低氣溫約降至16度。

氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布大雨特報，東北風影響，今日基隆北海岸、東北部地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周日雨比較多，大台北、東北部、花蓮有雨，雨勢會比較大，桃園、台東也有局部短暫雨，但相對較局部、較小，其中今東北部山區有局部大雨或豪雨；周五、周六水氣最多，豪大雨區域擴大一些，東北部和花蓮有大雨或豪雨，大台北山區也可能達到大雨標準；周日水氣慢慢趨緩，東北部仍有局部大雨。

曾昭誠說，今天到周六其他地區為多雲，午後南部和各地山區有陣雨；下周一到東北季風再增強，影響到下周三，水氣減少滿多，桃園以北和東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部和其他山區有些短暫陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

一周溫度部分，曾昭誠表示，北部、東半部周六前高溫26-29度，周日略回升，下周一再下降，來到25-28度，至於周日前低溫23-25度，下周一後來到20-22度，預估下周二清晨是最低溫時間；中南部一周高溫維持31-33度，低溫26-28度，下周一後降2、3度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，周日晚至下周一晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部雨；下周一白天起乾冷空氣南下，各地天氣好轉，氣溫漸降、北台愈晚愈涼；下周二乾空氣籠罩，各地晴時多雲，北舒適南微熱，各地早晚偏涼微冷，平地最低氣溫約降至16度左右。

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