▲北區國稅局建置戶外、室內報稅場域，落實防疫及申報服務。（圖／北區國稅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

五月報稅季！趁著五一勞動節2日補假日，北區國稅局今天出現許多民眾前往報稅人潮。該局籲請民眾多利用「手機報稅」、在家採網路申報或採稅額試算線上回復確認，快速又方便。為配合政府防疫，並規劃建置戶外、室內申報場域，採「單一動線」、「稅額試算快篩」及「人潮分流」為原則，期申報服務及防疫措施兩周全。

北區國稅局2日表示，該局設置的專區及提供服務之內容如下：

一、戶外設置「報稅單一入口」，由桃園分局成功路門口進入申報場域，進行實名登錄、體溫測量、酒精消毒、提醒佩戴口罩，並以有色貼紙識別手機報稅、網路報稅、稅額試算、查調所得及一般洽公民眾。

二、戶外設置「查調所得及扣除額櫃檯」，讓僅需查調所得者，於查調後引導離開申報場域。

三、戶外設置「稅額試算專區」，受理稅額試算收件，另未攜帶稅額試算通知書經稅額試算快篩檢測屬符合稅額試算者，當即列印試算通知書，請納稅義務人檢視無誤後引導至「收件櫃檯」收件，完成報稅，省時又快速。

四、戶外設置「手機報稅服務專區」及「書表專區」，提供手機報稅教學服務，並以電子看板播放「手機報稅」及「行動電話認證」等宣導短片，同時放置申報書表及各項宣導文宣供民眾取用。

五、戶外設置「得來速收件櫃檯」，協助民眾免下車、快速收件，提升服務便利性。

六、戶外及室內分別設置「綜合所得稅第一網路申報區」及「綜合所得稅第二網路申報區」（含溫馨櫃檯、預約櫃檯及DIY申報專區），導引人員會依序導引戶外等候區納稅人至申報櫃檯辦理，申報完成後，隨即導引離開，其餘納稅人則於戶外民眾等候區等待叫號。

該局補充，為即時協助民眾解決申報問題，該局於110年度綜合所得稅申報期間特別設置電話諮詢秘書專線，民眾在家上網申報，如有系統操作或法令疑義等問題，可撥打免費服務電話0800-000321洽詢，該局將安排專人線上輔導申報及解答相關稅務問題，讓民眾安心在家報稅，提供貼心服務。

該局呼籲綜合所得稅納稅義務人，請多加利用「手機報稅」、「網路申報」或「稅額試算線上回復確認」等多元報稅方式，輕鬆在家完成申報，今年「手機報稅」新增編緝申報資料功能，並可選擇電子支付帳戶及行動支付等方式繳稅，便利又多元。