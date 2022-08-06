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第3胎免錢！　北區國稅局設置教保中心8／8日開園

▲北區國稅局設置教保中心。（圖／北區國稅局提供）

▲北區國稅局設置教保中心。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局5日舉行「職場互助教保服務中心(簡稱教保中心)」揭牌，8日起由台灣公共托育協會提供教保服務。財政部政務次長莊翠雲說，為了減輕敢生肯生的年輕人托育負擔，設在該局的教保中心第1胎月收費2千、第2胎1千元、第3胎則免費。目前財政部已於全台所屬單位，陸續完成22處教保中心設置，收托幼兒1200名。

▲北區國稅局設置教保中心。（圖／北區國稅局提供）

北區國稅局局長蔡碧珍說，設在該局的教保中心，不僅有獨立的出入口，還有家長接送的專屬停車位；教保中心招收1班25名幼兒（2足歲至入國民小學前之適齡幼兒），收托對象以該局或委辦單位台灣公共托育協會員工子女及孫子女為主，然因少子化影響，一開始，只有收托到4名該局員工子女，經對外開放，以中、低收入等弱勢家庭享有優先且免費入學的優惠，立即額滿。▲北區國稅局設置教保中心。（圖／北區國稅局提供）

受理北區國稅局委辦教保中心的台灣公共托育協會理事長王兆慶說，教保中心的立案相繁瑣，大家克服層層困於7月7日取得桃園市府設立許可証，將在88節順利開園，教保中心以教導幼兒在生活能力、情感能力、社會能力為重點，培養健全的身心。王理事長強調，台灣從健保制度到長照服務、公共托育政策，現已是社會福利國家。▲北區國稅局設置教保中心。（圖／北區國稅局提供）

該局表示，為落實行政院推動「少子女化對策計畫」政策目標，並減輕家庭育兒負擔，推動員工子女托育服務，財政部自109年起就致力於推動財政部及所屬機關(構)員工子女公共化教保服務，該局自同年7月起盤點適合的場地，歷時兩年的規劃、裝修及籌備，將原本放置雜物的倉庫，經過與「台灣公共托育協會」不斷的溝通，精心設計環境場地，改建成適合幼兒學習的快樂園地。

▲北區國稅局設置教保中心。（圖／北區國稅局提供）

包括財政部人事處副處長周威廷、北區國稅局副局長陳思元、北區國稅局主任秘書沈榮泉皆出席揭牌活動。

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