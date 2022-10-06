諾貝爾文學獎得主4本書在台都絕版！親身墮胎經歷改編電影上映中

▲諾貝爾文學獎得主安妮‧艾諾（Annie Ernaux）半自傳小說《記憶無非徹底看透的一切》，改編成電影《正發生》，描述一名女大生墮胎的故事。（圖／好威映象）

記者林育綾／綜合報導

2022年諾貝爾文學獎於台灣時間今（6）日晚間7點揭曉，由法國作家安妮‧艾諾（Annie Ernaux）獲得，而她的作品也曾經在台發行，4本小說分別在近20年前出版繁體中文版，如今都已暫停販售或絕版。不過發行其中2本書的大塊文化透露「可能會再版」，其中《記憶無非徹底看透的一切》小說改編成電影《正發生》，還在台灣上映中。

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▲2022年諾貝爾文學獎得主，由82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲獎。（圖／翻攝自The Nobel Prize）

▲諾貝爾文學獎得主安妮‧艾諾（Annie Ernaux）的半自傳小說《記憶無非徹底看透的一切》，改編成電影《正發生》，描述一名單身女大生墮胎的故事。（圖／好威映象）

現年82歲的安妮‧艾諾，曾經有4本作品被翻譯成中文版在台灣發行，包括皇冠文化在2000和2004年出版《位置》、《沉淪》，大塊文化則曾在2003年出版《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》，但4本書都已絕版或暫停販售，市面上難以購得。

不過大塊文化透露，有可能會再版，還需經內部討論決定。其中《記憶無非徹底看透的一切》是安妮．艾諾的半自傳小說，去年被改拍成電影《正發生》，描述60年代法國一位女大學生非法墮胎的故事，探討女性身體自主權、墮胎權議題，即使時空背景距今已過了60年，仍然有感，電影獲得威尼斯影展金獅獎，目前還在台灣上映中。

▲▼安妮艾諾4本作品在台灣目前都買不到，皇冠文化曾出版《位置》、《沉淪》。大塊文化曾出版《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》。（圖／翻攝書籍封面）

安妮‧艾諾在1940年出生於法國諾曼地，是法國當代最重要的作家之一，特別的地方是，她的作品幾乎全來自她個人的親身體驗，帶有濃厚自傳色彩及私小說意味，廣受好評而且獲獎無數。

被改變成電影的原著小說《記憶無非徹底看透的一切》，描述那一年，她是單身的女大學生，而唯一無動於衷的，正是讓她懷孕的那個男人。她及時找到一位「天使製造者」——法文墮胎婆的意思，無所不用其極讓體內「正在茁壯的東西」消失。40年後，她重拾記憶深處的這個事件，透過當年的記事本、日記，與殘存的意象，撫觸著心頭漾滿憎恨或甜蜜的一切。

▲諾貝爾文學獎得主安妮‧艾諾的半自傳小說《記憶無非徹底看透的一切》，改編成電影《正發生》，描述一名單身女大生墮胎的故事。（圖／好威映象）

此次獲得諾貝爾獎，得獎原因指出「她以勇氣和敏銳的洞察力，揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體限制」。而英國博彩公司Nicer Odds 在頒獎典禮前預測，安妮艾諾賠率為1/8，排名第三。日本文壇巨擘村上春樹，今年繼續陪榜；至於先前被日媒認為有望得獎的台灣作家李昂，也是無緣獎項。

▼影／電影《正發生》預告片：

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