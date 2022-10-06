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諾貝爾文學獎得主4作品曾在台發行　學者：獨特自傳體「寫法迷人」

▲▼2022年諾貝爾文學獎得主，由82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲獎。（圖／翻攝自The Nobel Prize）

▲82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲得2022年諾貝爾文學獎。（圖／翻攝自The Nobel Prize）

記者許敏溶／台北報導

2022年諾貝爾文學獎今（6日）揭曉，法國知名作家安妮‧艾諾（Annie Ernaux）獲獎。國內作家、台北藝術大學兼任講師朱嘉漢指出，安妮‧艾諾是法國當代最具代表性的女作家，獲獎實至名歸，其大部分作品主題是個人的自傳切面，內容帶著社會學分析，但又展現文學優美，也因為她作品的獨特之處，書寫的都是自己經驗，不管父母親或婚姻，都具有人性的共通性，也能引發其他國家讀者共鳴。

現年82歲的安妮．艾諾，曾經有4本作品被翻譯成中文版在台灣發行，包括皇冠文化在2000和2004年出版《位置》和《沉淪》，大塊文化則曾在2003年出版《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》，但4本書都已絕版，市面上難以購得。其中《記憶無非徹底看透的一切》是安妮．艾諾的半自傳小說，去年被改拍成電影《正發生》，獲威尼斯影展金獅獎，目前電影還在台灣上映中。

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▲▼皇冠文化曾在2000和2004年出版安妮．艾諾的作品《位置》和《沉淪》。大塊文化曾在2003年出版安妮．艾諾的作品《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》。（圖／翻攝書籍封面）

▲▼皇冠文化曾在2000和2004年出版安妮．艾諾的作品《位置》和《沉淪》。大塊文化曾在2003年出版安妮．艾諾的作品《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》。（圖／翻攝書籍封面）

▲▼皇冠文化曾在2000和2004年出版安妮．艾諾的作品《位置》和《沉淪》。大塊文化曾在2003年出版安妮．艾諾的作品《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》。（圖／翻攝書籍封面）

朱嘉漢表示，安妮艾諾大部分作品主題，都是個人的自傳切面，像是《位置》講的是父親，《一個女人》講的是母親，《冰凍的女人》則是關於婚姻，《羞恥》細細分析某次父親差點殺了母親的事件，《佔據》則談論一段被劈腿的愛情當中的嫉妒，而現正在台灣上映的法國電影《正發生》，就是改編自她的作品。

朱嘉漢進一步表示，安妮‧艾諾作品雖然寫的都是自己，但卻融入社會學觀點，用小說筆法重新解構自己與周圍的人，這種「自我虛構」、也就是介於「虛構與非虛構」的寫法相當迷人，這樣自傳體的文學，又帶著社會學分析，讓原本不怎麼文學的社會學，寫展現文學的優美，這正是安妮厲害之處。

雖然國內民眾對安妮‧艾諾可能不熟悉，但朱嘉漢早在3、4年前，就認為安妮‧艾諾是諾貝爾獎熱門人選之一，朱嘉漢說，安妮‧艾諾已經是法國當代最具代表性的女作家，作品內容具有人性的共通性，包括父母親與婚姻，故容易引發其他國家讀者共鳴。

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