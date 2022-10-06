批高虹安危機處理只靠網軍　柯建銘3面向分析：這種政治人物很少見！

▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文抄襲爭議持續延燒，資策會執行長卓政宏5日在立法院經濟委員會答詢時稱，該論文引用在資策會任職時研究報告未註出處、比例不當，可能提告。對此，民進黨團總召柯建銘表示，高虹安在政治面、道德面、法律面都有問題，危機不解決卻靠網軍出征轉移焦點，「高虹安把自己弄到死胡同裡面。這種政治人物很少見！」

對於高虹安博士論文爭議，卓政宏表示表示，高虹安博碩士論文，資策會做過兩次比對，雷同篇幅逾8成。而學術著作最重要是要標示出處，比例這麼高，一定要有宣示是受到某計畫支持，這點高虹安論文沒做到，違反學術倫理。這個論文的確是有不當，但是跟授權無關。

卓政宏表示，研究計畫結束之後，該內容著作權屬於資策會，學術論文引用要明示出處。特別是有受到資助的話，要明白表示受到某計畫資助。會就這件事跟高虹安委員做協調。後續也會主張資策會的著作權利，並尋求法律途徑。

對於民眾黨批評政治黑手施壓資策會，柯建銘回應，高虹安昨天不在經濟委員會質詢、捍衛自己的權利，今天卻由民眾黨團開記者會、把官員抓來陪自己開記者會，這是私設刑堂，「你把人家壓來這裡講你的話？他們整個行為都偏差了，這很離譜，還自比張淑娟、翁啟惠？整個邏輯都亂掉了。」

柯建銘表示，高虹安面對三個層面的問題：

第一，高虹安行為全部偏差，全國人都很清楚高虹安高傲虛假謊言逃避，在政治面，為什麼你是政治人物，我們要資料的人是新竹選民，全國都想要了解真相是怎樣，政治面的問題，應該去解決，不是說人家施壓、擴權，政治面的問題，選民也想知道，應該去面對，也許人家能夠還你清白。不是法律遇到高虹安就要轉彎。

第二，道德面，你一再說謊，人家外界會評價你是怎樣。

第三，法律面，高虹安提告鏡週刊，法院會傳證人，資策會、審計部、經濟部官員都會被傳，不是只有經濟部，因為資策會還有其他預算補助。這一點比較嚴重，要面對一人兼數職，「你用什麼原因派到美國去？一行為觸犯數法，有詐欺、背信、偽造文書，這是很嚴肅的法律面的問題。你要很清楚你現在的處境。法律也不可能看到你就轉彎。」

柯建銘呼籲，高虹安三個面向要自己注意，用網軍、抹黑沒有辦法解決問題，你要面對、解決問題，政治面、道德面、法律面要嚴肅面對，「資策會不會為你陪葬的，不會替你做偽證的，昨天是資策會在國會殿堂面對立法院的質問，高虹安沒有註解引用還去偷補，這就是偽造文書了。」

對於資策會說法，柯建銘指出，一開始高虹安施壓資策會，資策會出來講一半，說學術引用沒有抄襲問題，「但是你根本沒有註解引用，而且大量引用8成已經超過合理使用範圍了。怎麼會是民進黨對付你一個？找董事長開講、網軍來，洗版出征人家，沒辦法解決問題。」

對於近期高虹安深陷爭議，柯建銘表示，高虹安現象就是危機的製造機，遇到事情都不處理，而是用另一個謊言，以為可以轉移焦點、把事情推給別人，其實是把所有危機攬在身上、自掘墳墓。

柯建銘駁斥，自己要個資料就被出征，但新竹市民也想了解他投票給這個人有沒有適格當行政首長。一直說別人抹黑，跟柯文哲講同樣的話，用這樣的方法轉移焦點沒有辦法轉移焦點，以後寫個危機論，定義為「高虹安現象」。

柯建銘批評，高虹安誠信、危機問題沒解決，靠網軍出征解決，黃鐘毀棄、瓦釜雷鳴，處理事情的原則全部亂了套，心術不正、行為偏差。只是讓自己走進死胡同裡面，「高虹安不要自欺欺人、掩耳盜鈴了！這代表，你連做人的誠信都沒有了，你要做政治人物？」

柯建銘表示，高虹安過去可以跳級、自我吹捧，這種速成的文化，對於從政者是很危險的，因為從政需要養成教育，而不是用很多謊言、網軍、聲量…邏輯錯誤是最大危機。這是以後教科書會寫的，「高虹安現象。沒有辦法解決危機，把自己弄到死胡同裡面。這種政治人物很少見！」